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Депутат прокомментировал снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
Депутат прокомментировал снос памятника дружбе с Москвой в Киеве - РИА Новости, 06.09.2021
Депутат прокомментировал снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
Демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в украинской столице на совести тех, кто это осуществил, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:33
2021-09-06T12:33
2021-09-06T12:33
в мире
киев
москва
евгений герасимов
московская городская дума
тарас шевченко
киевский городской совет
кутузовский проспект
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в украинской столице на совести тех, кто это осуществил, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Как ранее сообщила пресс-служба Киевского городского совета, памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице, он станет экспонатом будущего музея тоталитаризма."Я думаю, что в нашей стране каждый человек относится к этому с глубоким прискорбием, к тому что происходит на Украине в целом, и к этому решению... В свое время я был тем, кто открывал памятник Тарасу Шевченко ( украинскому поэту - ред.) здесь, на Кутузовском проспекте у гостиницы "Украина". Мы чтим и уважаем и культуру, и нашу общую историю, поэтому это на совести этих людей", - сказал Герасимов.Он добавил, что не считает необходимым вступать в диалог с украинской стороной по данному вопросу.
киев
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в мире, киев, москва, евгений герасимов, московская городская дума, тарас шевченко, киевский городской совет, кутузовский проспект
Депутат прокомментировал снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
Депутат Мосгордумы Герасимов о сносе памятника в Киеве: на совести тех, кто это осуществил