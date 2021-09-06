Лавров назвал призывы Киева расширить "нормандский формат" оскорблением
Лавров: призывы Киева расширить "нормандский формат" прямо оскорбляют Германию и Францию
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Призывы Украины к расширению "нормандского формата" являются прямым оскорблением для ФРГ и Франции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда мы предъявляем факты, которые невозможно игнорировать и которые направлены не просто на увиливание от выполнения минских договоренностей, а на их подрыв, когда официальные лица Украины, отвечающие за процесс урегулирования заявляют, что минские договоренности мертвы и надо привлечь новых посредников, - Берлин и Париж молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ", - сказал Лавров на встрече с воспитанницами пансионата Минобороны РФ.
"И когда та же Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники - это же прямое оскорбление и Берлину, и Парижу. Неужели это непонятно?" - добавил министр.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон готов поддержать минский и нормандский форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указывал, что механизм консультаций на уровне помощников президентов РФ и США по Украине можно возобновить, но речи о подмене "нормандского формата" не идет.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.