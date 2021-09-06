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Лавров назвал призывы Киева расширить "нормандский формат" оскорблением

Лавров назвал призывы Киева расширить "нормандский формат" оскорблением - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров назвал призывы Киева расширить "нормандский формат" оскорблением

Призывы Украины к расширению "нормандского формата" являются прямым оскорблением для ФРГ и Франции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:20

2021-09-06T14:20

2021-09-06T14:20

в мире

украина

германия

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

минские соглашения

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Призывы Украины к расширению "нормандского формата" являются прямым оскорблением для ФРГ и Франции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда мы предъявляем факты, которые невозможно игнорировать и которые направлены не просто на увиливание от выполнения минских договоренностей, а на их подрыв, когда официальные лица Украины, отвечающие за процесс урегулирования заявляют, что минские договоренности мертвы и надо привлечь новых посредников, - Берлин и Париж молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ", - сказал Лавров на встрече с воспитанницами пансионата Минобороны РФ."И когда та же Украина устами своих руководителей и членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники - это же прямое оскорбление и Берлину, и Парижу. Неужели это непонятно?" - добавил министр.Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон готов поддержать минский и нормандский форматы по Украине, однако многое зависит от Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указывал, что механизм консультаций на уровне помощников президентов РФ и США по Украине можно возобновить, но речи о подмене "нормандского формата" не идет.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210823/sammit-1746858216.html

https://ria.ru/20210728/peregovory-1743229655.html

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в мире, украина, германия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, минские соглашения, россия