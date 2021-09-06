https://ria.ru/20210906/obekty-1748899823.html

Участники форума АНО "РСВ" создадут 10 объектов на фестивале "Таврида.АРТ"

Участники форума АНО "РСВ" создадут 10 объектов на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 06.09.2021

Участники форума АНО "РСВ" создадут 10 объектов на фестивале "Таврида.АРТ"

Участники форума "Россия – страна возможностей" своими руками создадут 10 арт-объектов, посвященных ценностям и чувствам, на площадке фестиваля "Таврида-АРТ",... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:55

2021-09-06T16:55

2021-09-06T16:55

республика крым

алексей комиссаров

фестиваль "таврида — арт"

россия

культура

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Участники форума "Россия – страна возможностей" своими руками создадут 10 арт-объектов, посвященных ценностям и чувствам, на площадке фестиваля "Таврида-АРТ", всего на фестиваль приедут более тысячи участников форума, сказал руководитель АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.Фестиваль "Таврида.АРТ" состоится в Крыму уже в третий раз. В этом году он пройдет с 8 по 12 сентября в бухте Капсель в Крыму. Кроме того, на площадке фестиваля пройдет отмененный в июле форум "Россия - страна возможностей" - с 8 по 12 сентября.Уточняется, что основная часть форума пойдет с 8 сентября по 11 сентября, причем "кульминацией" станет 10 сентября - это день платформ "России - страны возможностей" на фестивале "Таврида.АРТ", в рамках которого состоится гранд концерт участников и подведение итогов творческих работ. Так, участниками форума станут несколько тысяч человек, среди них 1000 участников различных проектов и конкурсов платформы "Россия – страна возможностей", школьники-лауреаты конкурса "Большая перемена" и их родители, десятки выпускников программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС, а также гости фестиваля "Таврида.АРТ".Кроме того, в рамках форума участники создадут тематический мурал "России - страны возможностей", который станет самым большим муралом (объект монументальной живописи - ред.) на территории юга России: более 1500 квадратных метров (сравнимо с граффити на 44-этажном доме).

https://ria.ru/20210601/uchastniki-1735137858.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, алексей комиссаров, фестиваль "таврида — арт", россия, культура, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")