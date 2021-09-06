Участники форума АНО "РСВ" создадут 10 объектов на фестивале "Таврида.АРТ"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИнсталляция в месте проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида АРТ-2021" в городе Судак
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Участники форума "Россия – страна возможностей" своими руками создадут 10 арт-объектов, посвященных ценностям и чувствам, на площадке фестиваля "Таврида-АРТ", всего на фестиваль приедут более тысячи участников форума, сказал руководитель АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.
Фестиваль "Таврида.АРТ" состоится в Крыму уже в третий раз. В этом году он пройдет с 8 по 12 сентября в бухте Капсель в Крыму. Кроме того, на площадке фестиваля пройдет отмененный в июле форум "Россия - страна возможностей" - с 8 по 12 сентября.
"Программа форума очень насыщенная, эти четыре дня умещают пару недель обычной жизни. Для участников форума доступна программа всего фестиваля... на форуме участники создадут 10 арт-объектов, все участники будут разделены на 10 команд, у каждой будет свое творческое задание , своя тема арт-объекта. Задача - определить смысл и ключевые идеи арт-объекта", - сказал Комиссаров в ходе пресс-конференции.
Уточняется, что основная часть форума пойдет с 8 сентября по 11 сентября, причем "кульминацией" станет 10 сентября - это день платформ "России - страны возможностей" на фестивале "Таврида.АРТ", в рамках которого состоится гранд концерт участников и подведение итогов творческих работ. Так, участниками форума станут несколько тысяч человек, среди них 1000 участников различных проектов и конкурсов платформы "Россия – страна возможностей", школьники-лауреаты конкурса "Большая перемена" и их родители, десятки выпускников программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС, а также гости фестиваля "Таврида.АРТ".
"Я сейчас смотрю на громадный палаточный городок на 5 тысяч человек. И мне кажется, это само по себе уже пространство, которое объединяет. Очень важно, на наш взгляд, на взгляд нашей команды, сшивать нитями доброго, классного времяпрепровождения, а еще и полезного, не только разные аудитории, но и ребят из разных регионов. Здесь они будут все вместе, в одном пространстве, в этой атмосфере", - сказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.
Кроме того, в рамках форума участники создадут тематический мурал "России - страны возможностей", который станет самым большим муралом (объект монументальной живописи - ред.) на территории юга России: более 1500 квадратных метров (сравнимо с граффити на 44-этажном доме).