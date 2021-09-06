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В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 06.09.2021
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждено 790 летальных случаев с COVID-19, за все время пандемии — 187 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:05
2021-09-06T11:05
2021-09-06T11:05
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здоровье - общество
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. За сутки в России подтверждено 790 летальных случаев с COVID-19, за все время пандемии — 187 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки (в стране) подтверждено 790 смертей (с COVID-19)... За весь период по России умерли 187 990 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 46 человек, в Саратовской области — 41, в Санкт-Петербурге — 40.
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общество, саратовская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом