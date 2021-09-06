https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748829727.html

В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 06.09.2021

В России за сутки умерли 790 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждено 790 летальных случаев с COVID-19, за все время пандемии — 187 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:05

2021-09-06T11:05

2021-09-06T11:05

распространение коронавируса

общество

саратовская область

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. За сутки в России подтверждено 790 летальных случаев с COVID-19, за все время пандемии — 187 990, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки (в стране) подтверждено 790 смертей (с COVID-19)... За весь период по России умерли 187 990 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 46 человек, в Саратовской области — 41, в Санкт-Петербурге — 40.

https://ria.ru/20210903/vaktsina-1748466864.html

саратовская область

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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