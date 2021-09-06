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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748829034.html
В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19
В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021
В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1463, Подмосковье - 891, Санкт-Петербурге - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:04
2021-09-06T11:04
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1463, Подмосковье - 891, Санкт-Петербурге - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам.1. Москва 1463. 2. Московская область 891. 3. Санкт-Петербург 690", — говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:04 06.09.2021
 
В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки выявили 1463 случая COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1463, Подмосковье - 891, Санкт-Петербурге - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам.1. Москва 1463. 2. Московская область 891. 3. Санкт-Петербург 690", — говорится в сообщении.
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5 сентября, 20:18Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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