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В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19
В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021
В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1463, Подмосковье - 891, Санкт-Петербурге - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:04
2021-09-06T11:04
2021-09-06T11:04
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1463, Подмосковье - 891, Санкт-Петербурге - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам.1. Москва 1463. 2. Московская область 891. 3. Санкт-Петербург 690", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки выявили 1463 случая COVID-19