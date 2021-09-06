https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748829034.html

В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19

В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021

В Москве выявили 1463 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1463, Подмосковье - 891, Санкт-Петербурге - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:04

2021-09-06T11:04

2021-09-06T11:04

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1463, Подмосковье - 891, Санкт-Петербурге - 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам.1. Москва 1463. 2. Московская область 891. 3. Санкт-Петербург 690", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии