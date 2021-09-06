https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748828417.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 06.09.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Москве – 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:02
2021-09-06T11:02
2021-09-06T11:02
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
республика бурятия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Москве – 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%, 2. Санкт-Петербург - 0,12%, 3. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,15%", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/kovid-1748765878.html
республика алтай
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общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Москве – 0,09%