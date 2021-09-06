https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748828417.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 06.09.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Москве – 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:02

2021-09-06T11:02

2021-09-06T11:02

распространение коронавируса

общество

республика алтай

москва

здоровье - общество

республика бурятия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Москве – 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,09%, 2. Санкт-Петербург - 0,12%, 3. Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,15%", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/kovid-1748765878.html

республика алтай

москва

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии