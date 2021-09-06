https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748828124.html

В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021

В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:01

2021-09-06T11:01

2021-09-06T13:02

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

воз

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Жертвами болезни стали 790 человек, выписались 14 276.Накануне зарегистрировали 18 645 инфицированных. Темп прироста составляет 0,25 процента, у семи процентов нет симптомов.Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 1463, Подмосковье — 891, Санкт-Петербурге — 690; наименьшее в Магаданской области — 26, Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — три.За время пандемии в России заразилось коронавирусом 7 030 455 человек, из них 187 990 скончались, выздоровели 6 285 007.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 220 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, воз, коронавирусы