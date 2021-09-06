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В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021
В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:01
2021-09-06T11:01
2021-09-06T13:02
распространение коронавируса
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Жертвами болезни стали 790 человек, выписались 14 276.Накануне зарегистрировали 18 645 инфицированных. Темп прироста составляет 0,25 процента, у семи процентов нет симптомов.Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 1463, Подмосковье — 891, Санкт-Петербурге — 690; наименьшее в Магаданской области — 26, Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — три.За время пандемии в России заразилось коронавирусом 7 030 455 человек, из них 187 990 скончались, выздоровели 6 285 007.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 220 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, воз, коронавирусы
11:01 06.09.2021 (обновлено: 13:02 06.09.2021)
В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выявили 17 856 новых случаев COVID-19