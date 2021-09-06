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Новости Подмосковья
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170 тысяч жителей Подмосковья получили коммунальные бонусы
170 тысяч жителей Подмосковья получили коммунальные бонусы - РИА Новости, 06.09.2021
170 тысяч жителей Подмосковья получили коммунальные бонусы
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Программой "Коммунальный бонус" воспользовались 170 тысяч жителей Московской области. В общей сложности им вернули около 5... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:44
2021-09-06T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Программой "Коммунальный бонус" воспользовались 170 тысяч жителей Московской области. В общей сложности им вернули около 5 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Программа действует для собственников квартир в Московской области, пользующихся картами платежной системы "Мир". С помощью нее можно вернуть 1% от коммунальных платежей."Еще одна тема, которую мы озвучивали, сопровождаем сейчас, – это коммунальный бонус. Еще раз хочу сказать, что это мероприятие стало очень востребованным. Уже 170 тысяч человек воспользовались. В августе у нас в четыре раза выросло количество тех, кто получил бонусы на весьма приличную сумму", — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.С начала работы программы собственники квартир в Подмосковье получили кешбэк на сумму 5 миллионов рублей. Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрировать карту "Мир" в программе лояльности на сайте МосОблЕИРЦ.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
16:44 06.09.2021 (обновлено: 19:32 06.09.2021)
 

170 тысяч жителей Подмосковья получили коммунальные бонусы

© РИА Новости / Игорь ЗарембоМужчина производит оплату услуг ЖКХ через банковский терминал 360
Мужчина производит оплату услуг ЖКХ через банковский терминал 360 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Программой "Коммунальный бонус" воспользовались 170 тысяч жителей Московской области. В общей сложности им вернули около 5 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Программа действует для собственников квартир в Московской области, пользующихся картами платежной системы "Мир". С помощью нее можно вернуть 1% от коммунальных платежей.
"Еще одна тема, которую мы озвучивали, сопровождаем сейчас, – это коммунальный бонус. Еще раз хочу сказать, что это мероприятие стало очень востребованным. Уже 170 тысяч человек воспользовались. В августе у нас в четыре раза выросло количество тех, кто получил бонусы на весьма приличную сумму", — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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