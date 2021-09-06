https://ria.ru/20210906/keshbek-1748899686.html

170 тысяч жителей Подмосковья получили коммунальные бонусы

170 тысяч жителей Подмосковья получили коммунальные бонусы - РИА Новости, 06.09.2021

170 тысяч жителей Подмосковья получили коммунальные бонусы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Программой "Коммунальный бонус" воспользовались 170 тысяч жителей Московской области. В общей сложности им вернули около 5... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:44

2021-09-06T16:44

2021-09-06T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Программой "Коммунальный бонус" воспользовались 170 тысяч жителей Московской области. В общей сложности им вернули около 5 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Программа действует для собственников квартир в Московской области, пользующихся картами платежной системы "Мир". С помощью нее можно вернуть 1% от коммунальных платежей."Еще одна тема, которую мы озвучивали, сопровождаем сейчас, – это коммунальный бонус. Еще раз хочу сказать, что это мероприятие стало очень востребованным. Уже 170 тысяч человек воспользовались. В августе у нас в четыре раза выросло количество тех, кто получил бонусы на весьма приличную сумму", — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.С начала работы программы собственники квартир в Подмосковье получили кешбэк на сумму 5 миллионов рублей. Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрировать карту "Мир" в программе лояльности на сайте МосОблЕИРЦ.

https://ria.ru/20210906/vyplaty-1748865555.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев