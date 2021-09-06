https://ria.ru/20210906/izrail-1748839367.html

Названа дата открытия Израиля для групп иностранных туристов

Названа дата открытия Израиля для групп иностранных туристов - РИА Новости, 06.09.2021

Названа дата открытия Израиля для групп иностранных туристов

Въезд туристических групп в Израиль снова станет возможен с 19 сентября, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Министерство туризма. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:38

2021-09-06T12:38

2021-09-06T13:57

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израиль

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тель-авив

иерусалим

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Въезд туристических групп в Израиль снова станет возможен с 19 сентября, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Министерство туризма.Пускают только тех, кто привит вакцинами, одобренными в Израиле и Евросоюзе, и пока среди них нет российских препаратов. Прилетать в страну разрешат только вакцинированным иностранным путешественникам в составе организованных групп численностью от пяти до 30 человек. Причем это только туристы, прибывшие из стран, отнесенных Минздравом к категории "желтых" или "оранжевых". Сейчас в эти списки входят все государства мира, за исключением Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции – для Израиля они "красные". Въезд индивидуальных путешественников на территорию государства по-прежнему закрыт. Исключение составляют поездки к родственникам.На данный момент Израиль не признает никаких иностранных документов о вакцинации и перенесенном COVID-19. Чтобы попасть в страну, туристы должны предъявить свои сертификаты и доказать их подлинность, сдав в аэропорту серологический тест, который покажет наличие антител в крови. Также всем въезжающим в страну нужно сдать в аэропорту ПЦР-тест.

https://ria.ru/20210906/evreyskiynovyygod-1748035915.html

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