Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210906/izrail-1748839367.html
Названа дата открытия Израиля для групп иностранных туристов
Названа дата открытия Израиля для групп иностранных туристов - РИА Новости, 06.09.2021
Названа дата открытия Израиля для групп иностранных туристов
Въезд туристических групп в Израиль снова станет возможен с 19 сентября, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Министерство туризма. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:38
2021-09-06T13:57
туризм
вакцинация
израиль
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
тель-авив
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151869/44/1518694476_0:9:794:456_1920x0_80_0_0_e888389d2005d48311ab17e537f7f65c.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Въезд туристических групп в Израиль снова станет возможен с 19 сентября, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Министерство туризма.Пускают только тех, кто привит вакцинами, одобренными в Израиле и Евросоюзе, и пока среди них нет российских препаратов. Прилетать в страну разрешат только вакцинированным иностранным путешественникам в составе организованных групп численностью от пяти до 30 человек. Причем это только туристы, прибывшие из стран, отнесенных Минздравом к категории "желтых" или "оранжевых". Сейчас в эти списки входят все государства мира, за исключением Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции – для Израиля они "красные". Въезд индивидуальных путешественников на территорию государства по-прежнему закрыт. Исключение составляют поездки к родственникам.На данный момент Израиль не признает никаких иностранных документов о вакцинации и перенесенном COVID-19. Чтобы попасть в страну, туристы должны предъявить свои сертификаты и доказать их подлинность, сдав в аэропорту серологический тест, который покажет наличие антител в крови. Также всем въезжающим в страну нужно сдать в аэропорту ПЦР-тест.
https://ria.ru/20210906/evreyskiynovyygod-1748035915.html
израиль
тель-авив
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151869/44/1518694476_88:0:707:464_1920x0_80_0_0_c8d8d5e7ff1abb4914b08cb24934c465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, израиль, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, тель-авив, иерусалим, туризм, куда поехать
12:38 06.09.2021 (обновлено: 13:57 06.09.2021)
 

Названа дата открытия Израиля для групп иностранных туристов

© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dafna TalТуристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете
Туристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dafna Tal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Въезд туристических групп в Израиль снова станет возможен с 19 сентября, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Министерство туризма.
Пускают только тех, кто привит вакцинами, одобренными в Израиле и Евросоюзе, и пока среди них нет российских препаратов.
Прилетать в страну разрешат только вакцинированным иностранным путешественникам в составе организованных групп численностью от пяти до 30 человек. Причем это только туристы, прибывшие из стран, отнесенных Минздравом к категории "желтых" или "оранжевых". Сейчас в эти списки входят все государства мира, за исключением Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции – для Израиля они "красные".
Въезд индивидуальных путешественников на территорию государства по-прежнему закрыт. Исключение составляют поездки к родственникам.
На данный момент Израиль не признает никаких иностранных документов о вакцинации и перенесенном COVID-19. Чтобы попасть в страну, туристы должны предъявить свои сертификаты и доказать их подлинность, сдав в аэропорту серологический тест, который покажет наличие антител в крови. Также всем въезжающим в страну нужно сдать в аэропорту ПЦР-тест.
Раввин использует шофар, символ еврейского Нового года Рош ха-Шана в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 08:00Туризм
Голова рыбы и яблоко в меду: что нужно есть на еврейский Новый год
 
ТуризмВакцинацияИзраильНовости - ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19Тель-АвивИерусалимТуризмкуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
Лента новостейМолния