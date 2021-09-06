https://ria.ru/20210906/ignatev-1748821387.html

Андрей Игнатьев: система "все включено" найдет своего туриста в России

Андрей Игнатьев: система "все включено" найдет своего туриста в России - РИА Новости, 06.09.2021

Андрей Игнатьев: система "все включено" найдет своего туриста в России

Многие ограничения, которые были введены из-за коронавируса, в 2021 году уже не действуют: так, россияне получили возможность относительно свободно... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:00

2021-09-06T11:00

2021-09-06T11:07

интервью

российский союз туриндустрии (рст)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

россия

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Многие ограничения, которые были введены из-за коронавируса, в 2021 году уже не действуют: так, россияне получили возможность относительно свободно путешествовать по стране и даже выезжать за ее пределы. Отмена "ковидных" ограничений помогла восстановлению российской туристической отрасли после проблем прошлого года, однако у участников данного рынка остается много вопросов и предложений. Самые актуальные из них обсуждались в рамках Восточного экономического форума. О возможностях улучшить работу туристического кешбэка, необходимости развития въездного туризма и преимуществах классификации системы "все включено" для отрасли в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Беседовала Марина Первухина.– Какова позиция РСТ по поводу заявлений Ростуризма о программе кешбэка? Как вы относитесь к продлению сроков ее осеннего этапа и запуске следующего с 15 января и до конца апреля?– Мы поддерживаем программу кешбэка. Сегодня это реальная помощь турбизнесу в условиях пандемии. Продление осеннего кешбэка на две недели, безусловно, тоже положительный момент. Однако есть один нюанс. Отправиться в тур по этой акции можно будет до 24 декабря, а сейчас туристы предпочитают бронировать поездки в последний момент. И это понятно, потому что регионы то открываются, то закрываются. Для турбизнеса важно, чтобы окно продаж заканчивалось хотя бы за месяц до окончания сроков поездок. Поэтому мы считаем, что нужно его еще продлить, чтобы дать возможность продавать туры и в сентябре, и в октябре. В идеале – до начала декабря. Было бы также хорошо, если бы график работы кешбэка сразу расписывали на год с датами его работы. Это будет эффективно для бизнеса: компании смогут подготовиться, грамотно, а не на бегу, организовать цепочки продаж на более высоком уровне.– Наболевший вопрос. Какие, по вашему мнению, меры государственной поддержки необходимы туристической отрасли, на что надо обратить внимание?– Обязательно надо обратить внимание на въездной туризм. Сейчас в России активно занялись поддержкой внутреннего туризма, разработан специальный нацпроект, в котором есть положения о строительстве новых объектов и инфраструктуры. Но въездной туризм – это тоже ключевая отрасль экономики. Нельзя забывать о международных турпотоках, в которые вовлекается огромное количество гостей страны, а с ними – и средств, которые они могут здесь потратить. Иностранные туристы должны знать, что Россия –благоприятное место для международного туризма.До пандемии въездной туризм зарабатывал около 12 миллиардов долларов в год. Мы надеемся, что не потеряем доходы в будущем и даже увеличим их в несколько раз. Но для этого нужно заниматься рекламой страны на тех же международных выставках и форумах. Сегодня к нам могут приезжать туристы из 55 стран. Но их нет, и это говорит о том, что мы еще не все сделали для привлечения иностранных гостей. Надо, наконец, открыть границы, научиться грамотно предлагать продукт и, конечно, развивать инфраструктуру. Тем более что у нас есть конкурентное преимущество, ведь мы одними из первых разработали вакцину против коронавируса и успешно ее применяем. На этой почве появился даже "вакцинный туризм", старт которого мы ожидаем в ближайшее время.– Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Россию?– Сейчас в Россию едут, в основном, из стран Персидского залива, Германии, Франции. Но поток небольшой, он в 30 раз меньше, чем в 2019 году. Ростуризм на ВЭФ заявил, что к 2023 году есть все шансы восстановить въездной туризм до показателей доковидного времени. И это реально, потому что есть большой отложенный спрос. Но нужно не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства.– Ваше мнение о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке?– Интерес к Дальнему Востоку есть. До пандемии регион посещали около 7,5 миллиона туристов, в том числе один миллион – иностранцы. Эти цифры сопоставимы с потоком россиян в Турцию, так что перспективы очень большие. По заявлению Ростуризма, до конца 2022 года будет создан мастер-план развития туризма на дальневосточных территорий. Когда по стране выбирали 12 регионов для мастер-планов, Дальний Восток вошел в первую тройку.– Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала проект закона, который предполагает ограничение цен на гостиничные услуги при проведении особо значимых международных мероприятий. Поддерживает ли это РСТ?– Союз обратился в ФАС, чтобы выразить свое несогласие с таким законопроектом. На наш взгляд, это будет нарушением статей Конституции РФ, связанных со свободой предпринимательства и экономической деятельности. Мы считаем, что сегодня ограничивать государством цены в том сегменте, где нет естественных монополий, а в туризме их нет, будет неправильно. К примеру, проведение экономических форумов в Лондоне и Давосе гораздо дороже, чем в России, но государствами там ничего не регулируется.РСТ категорически против регулирования цен на гостиничные номера, потому что это станет явным вмешательством в рыночную экономику, и отрасли ничего хорошего это не даст. Цены масштабных мероприятий уровня Олимпиады или Универсиады регулируются постановлением правительства, а все остальное должен определять рынок.– Как вы оцениваете предложение Ростуризма в 2022 году запустить в России систему классификации отелей "все включено"? Будет ли эта инициатива поддержана в отрасли, и вырастет ли популярность таких отелей в России?– Это хорошая идея, и мы ее поддерживаем. Сейчас набор услуг, под которыми подразумевается "все включено", каждый отель понимает по-своему. Где-то это может быть чайный стол, а где-то алкоголь, который включен в стоимость проживания. Это пора менять, нужно разработать государственный стандарт и следовать ему. Тогда клиент будет точно знать, какой стандартный набор услуг он получит, оплачивая тур с питанием "все включено".Туристы активно этим интересуются, поскольку система хорошо себя зарекомендовала в других странах, прежде всего, на пляжных направлениях. Тем более что 80% российских туристов летом стараются поехать к морю, как правило, с детьми, и предпочитают "все включено", чтобы избавиться от хлопот с питанием.– Не произойдет ли повышения цен на отдых после введения единого стандарта "все включено"?– Если будет выработан стандарт и организован контроль, то конкуренция и рынок сделают свое дело: цена, по которой туристы получат услугу "все включено", будет приемлемой. Ведь люди просто не станут покупать то, что для них непомерно дорого. Те, кому эта система не интересна или у них другие планы на отдых, спокойно смогут выбрать соседний отель, где такой системы питания нет. То же мы видим на зарубежных курортах: где-то эта программа есть, а где-то нет. И для каждого турпродукта находится свой клиент.– До конца 2021 года туроператоры должны выполнить свои обязательства перед туристами по несостоявшимся из-за пандемии туры. Успеет ли отрасль закрыть эту прореху?– Туроператоры предприняли максимум усилий, чтобы вернуть долги по несостоявшимся турам, в том числе при поддержке Ростуризма и благодаря постановлению правительства от 20 июля 2020 года, предоставившего бизнесу отсрочку по обязательствам до 31 декабря 2021 года. В результате, по данным Ростуризма, с 2020 года объем задолженности сократился с 44 миллиардов до 7 миллиардов рублей.Оставшиеся долги касаются, в основном, стран, которые до сих пор закрыты для туризма из-за пандемии – Италии, Испании, Таиланда и других. Но не все туристы готовы заменить направление. А тем, кто готов, не все туроператоры могут что-то предложить, если их направления так и не открылись. Соответственно нет возможности вернуть деньги или заработать новые.Решить проблему было бы значительно проще, если бы не закрытие Турции этой весной, что резко увеличило их долговую нагрузку. Финансовое положение компаний определяется совокупностью факторов, поэтому ситуацию 2020 и 2021 годов надо рассматривать в комплексе.Мы считаем, что отсрочку обязательств надо пролонгировать, как минимум, до конца 2022 года. А еще лучше – синхронизировать механизм исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств за билеты на авиарейсы, несостоявшиеся из-за ограничения воздушного сообщения. Ведь авиакомпании, как известно, получили отсрочку до конца 2023 года.РСТ дважды обращался в органы власти с предложением о продлении отсрочки для туроператоров – в апреле и в августе нынешнего года. До конца года осталось меньше четырех месяцев, так что решение надо принимать очень оперативно.

https://ria.ru/20210903/rosturizm-1748578474.html

https://ria.ru/20210902/leto-1748409163.html

https://ria.ru/20210902/aeroport-1748379801.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/keshbek-1748430372.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, россия