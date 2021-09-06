https://ria.ru/20210906/gvineya-1748875297.html
В Гвинее разграбили здание Минсвязи
В Гвинее разграбили здание Минсвязи - РИА Новости, 06.09.2021
В Гвинее разграбили здание Минсвязи
Неизвестные разгромили и разграбили здания министерства связи Гвинеи, а также государственной телерадиовещательной компании RTG после государственного... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:45
2021-09-06T14:45
2021-09-06T14:59
в мире
гвинея
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Неизвестные разгромили и разграбили здания министерства связи Гвинеи, а также государственной телерадиовещательной компании RTG после государственного переворота в стране, сообщает интернет-портал Guinee7.Сообщается, что офис главы минсвязи Амары Сомпарэ был разграблен в ночь на понедельник. Помимо министерства, неизвестные также ограбили и здания местных СМИ. Сотрудники сообщили, что помимо прочего из зданий были украдены значительные суммы денег и компьютеры.СМИ 5 сентября сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение.
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в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее
14:45 06.09.2021 (обновлено: 14:59 06.09.2021)
В Гвинее разграбили здание Минсвязи
В Гвинее разграбили здание Минсвязи и местных СМИ на фоне обострения ситуации в стране