https://ria.ru/20210906/gvineya-1748875297.html

В Гвинее разграбили здание Минсвязи

В Гвинее разграбили здание Минсвязи - РИА Новости, 06.09.2021

В Гвинее разграбили здание Минсвязи

Неизвестные разгромили и разграбили здания министерства связи Гвинеи, а также государственной телерадиовещательной компании RTG после государственного... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:45

2021-09-06T14:45

2021-09-06T14:59

в мире

гвинея

альфа конде

военный переворот в гвинее

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748829896_0:255:2721:1786_1920x0_80_0_0_36f224cff0b6e765059562ad2ffe0f62.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Неизвестные разгромили и разграбили здания министерства связи Гвинеи, а также государственной телерадиовещательной компании RTG после государственного переворота в стране, сообщает интернет-портал Guinee7.Сообщается, что офис главы минсвязи Амары Сомпарэ был разграблен в ночь на понедельник. Помимо министерства, неизвестные также ограбили и здания местных СМИ. Сотрудники сообщили, что помимо прочего из зданий были украдены значительные суммы денег и компьютеры.СМИ 5 сентября сообщили о попытке госпереворота в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение.

https://ria.ru/20210906/prezident-1748859337.html

гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее