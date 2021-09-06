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https://ria.ru/20210906/finansirovanie-1748876168.html
В Германии назвали обвинение в финансировании Навального абсурдным
В Германии назвали обвинение в финансировании Навального абсурдным - РИА Новости, 06.09.2021
В Германии назвали обвинение в финансировании Навального абсурдным
МИД ФРГ выступил с оправдательным заявлением в адрес сотрудников немецкого посольства в России в ответ слова официального представителя российского... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:50
2021-09-06T14:51
в мире
германия
мид германии
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
мария захарова
россия
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. МИД ФРГ выступил с оправдательным заявлением в адрес сотрудников немецкого посольства в России в ответ слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о финансировании оппозиционного политика Алексея Навального через германское диппредставительство в Москве.Ранее Захарова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ."Правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве. То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд. Опубликование списка с предполагаемыми спонсорами Алексея Навального представляет собой распространение подлежащей защите информации и является, с нашей точки зрения, нарушением личных прав. Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников. Мы вновь требуем незамедлительного освобождения Алексея Навального", - заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"** в перечень запрещенных организаций.В сентябре ФБК* официально ликвидирована по решению суда.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент** Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, германия, мид германии, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, мария захарова, россия
14:50 06.09.2021 (обновлено: 14:51 06.09.2021)
 
В Германии назвали обвинение в финансировании Навального абсурдным

МИД Германии вступился за посольство в России после обвинений о финансировании Навального

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. МИД ФРГ выступил с оправдательным заявлением в адрес сотрудников немецкого посольства в России в ответ слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о финансировании оппозиционного политика Алексея Навального через германское диппредставительство в Москве.
Ранее Захарова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 14:13
Роскомнадзор потребовал не распространять связанное с ФБК* приложение
"Правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве. То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд. Опубликование списка с предполагаемыми спонсорами Алексея Навального представляет собой распространение подлежащей защите информации и является, с нашей точки зрения, нарушением личных прав. Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников. Мы вновь требуем незамедлительного освобождения Алексея Навального", - заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"** в перечень запрещенных организаций.
В сентябре ФБК* официально ликвидирована по решению суда.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
** Запрещенная в России экстремистская организация
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 14:43
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В миреГерманияМИД ГерманииАлексей НавальныйФонд борьбы с коррупциейМария ЗахароваРоссия
 
 
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