https://ria.ru/20210906/finansirovanie-1748876168.html

В Германии назвали обвинение в финансировании Навального абсурдным

В Германии назвали обвинение в финансировании Навального абсурдным - РИА Новости, 06.09.2021

В Германии назвали обвинение в финансировании Навального абсурдным

МИД ФРГ выступил с оправдательным заявлением в адрес сотрудников немецкого посольства в России в ответ слова официального представителя российского... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:50

2021-09-06T14:50

2021-09-06T14:51

в мире

германия

мид германии

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

мария захарова

россия

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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. МИД ФРГ выступил с оправдательным заявлением в адрес сотрудников немецкого посольства в России в ответ слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о финансировании оппозиционного политика Алексея Навального через германское диппредставительство в Москве.Ранее Захарова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ."Правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве. То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд. Опубликование списка с предполагаемыми спонсорами Алексея Навального представляет собой распространение подлежащей защите информации и является, с нашей точки зрения, нарушением личных прав. Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников. Мы вновь требуем незамедлительного освобождения Алексея Навального", - заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"** в перечень запрещенных организаций.В сентябре ФБК* официально ликвидирована по решению суда.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210902/prilozhenie-1748362536.html

https://ria.ru/20210905/sud-1748762985.html

германия

россия

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в мире, германия, мид германии, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, мария захарова, россия