14:50 06.09.2021 (обновлено: 14:51 06.09.2021)
В Германии назвали обвинение в финансировании Навального абсурдным
МИД Германии вступился за посольство в России после обвинений о финансировании Навального
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. МИД ФРГ выступил с оправдательным заявлением в адрес сотрудников немецкого посольства в России в ответ слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о финансировании оппозиционного политика Алексея Навального через германское диппредставительство в Москве.
Ранее Захарова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ.
"Правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве. То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд. Опубликование списка с предполагаемыми спонсорами Алексея Навального представляет собой распространение подлежащей защите информации и является, с нашей точки зрения, нарушением личных прав. Мы решительно осуждаем эти действия и требуем соблюдения личной защиты наших сотрудников. Мы вновь требуем незамедлительного освобождения Алексея Навального", - заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"** в перечень запрещенных организаций.
В сентябре ФБК* официально ликвидирована по решению суда.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
** Запрещенная в России экстремистская организация
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