https://ria.ru/20210906/ekonomiya-1748799869.html

Назван способ сэкономить при покупке автомобиля

Назван способ сэкономить при покупке автомобиля - РИА Новости, 06.09.2021

Назван способ сэкономить при покупке автомобиля

В настоящий момент многие автомобильные дилеры сильно завышают цены, уверен автоэксперт, главный редактор "Радио Автодор" Антон Чуйкин. В интервью радио Sputnik РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T04:15

2021-09-06T04:15

2021-09-06T04:15

общество

авто

покупка

россия

антон чуйкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1d227ca6007174f139a000e2268e39a1.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В настоящий момент многие автомобильные дилеры сильно завышают цены, уверен автоэксперт, главный редактор "Радио Автодор" Антон Чуйкин. В интервью радио Sputnik он объяснил, как купить машину без переплаты.Сейчас в автомобилях много электроники, а из-за пандемии ряд поставок электронного оборудования был сорван. Дефицит новых машин возник во всем мире в прошлом году и до сих пор частично сохраняется. Именно поэтому, считает Чуйкин, многие автодилеры начали завышать цены.По его словам, сейчас на рынке новых автомобилей — время продавца, а не покупателя.Чуйкин прогнозирует, что уже в начале следующего года выбор автомобилей в любых версиях будет больше. А пока он советует перед разговором в автосалоне четко представить себе, за что вы готовы платить, а за что — нет."Идеальный вариант — когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять "портрет" автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то — стеклянная крыша", — заключил автоэксперт.

https://ria.ru/20210901/avtomobil-1748093191.html

https://ria.ru/20210819/korobka-1746295465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, покупка, россия, антон чуйкин