https://ria.ru/20210906/ekonomiya-1748799869.html
Назван способ сэкономить при покупке автомобиля
Назван способ сэкономить при покупке автомобиля - РИА Новости, 06.09.2021
Назван способ сэкономить при покупке автомобиля
В настоящий момент многие автомобильные дилеры сильно завышают цены, уверен автоэксперт, главный редактор "Радио Автодор" Антон Чуйкин. В интервью радио Sputnik РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T04:15
2021-09-06T04:15
2021-09-06T04:15
общество
авто
покупка
россия
антон чуйкин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В настоящий момент многие автомобильные дилеры сильно завышают цены, уверен автоэксперт, главный редактор "Радио Автодор" Антон Чуйкин. В интервью радио Sputnik он объяснил, как купить машину без переплаты.Сейчас в автомобилях много электроники, а из-за пандемии ряд поставок электронного оборудования был сорван. Дефицит новых машин возник во всем мире в прошлом году и до сих пор частично сохраняется. Именно поэтому, считает Чуйкин, многие автодилеры начали завышать цены.По его словам, сейчас на рынке новых автомобилей — время продавца, а не покупателя.Чуйкин прогнозирует, что уже в начале следующего года выбор автомобилей в любых версиях будет больше. А пока он советует перед разговором в автосалоне четко представить себе, за что вы готовы платить, а за что — нет."Идеальный вариант — когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять "портрет" автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то — стеклянная крыша", — заключил автоэксперт.
https://ria.ru/20210901/avtomobil-1748093191.html
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общество, авто, покупка, россия, антон чуйкин
Назван способ сэкономить при покупке автомобиля
Эксперт Чуйкин: многие дилеры сильно завышают цены на автомобили
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
В настоящий момент многие автомобильные дилеры сильно завышают цены, уверен автоэксперт, главный редактор "Радио Автодор" Антон Чуйкин. В интервью радио Sputnik
он объяснил, как купить
машину без переплаты.
Сейчас в автомобилях много электроники, а из-за пандемии ряд поставок электронного оборудования был сорван. Дефицит новых машин возник во всем мире в прошлом году и до сих пор частично сохраняется. Именно поэтому, считает Чуйкин, многие автодилеры начали завышать цены.
"Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет. На сегодня, особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и 20 процентов, а до 50 процентов", — сказал автоэксперт.
По его словам, сейчас на рынке новых автомобилей — время продавца, а не покупателя.
Чуйкин прогнозирует, что уже в начале следующего года выбор автомобилей в любых версиях будет больше. А пока он советует перед разговором в автосалоне четко представить себе, за что вы готовы платить, а за что — нет.
"Идеальный вариант — когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять "портрет" автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то — стеклянная крыша", — заключил автоэксперт.