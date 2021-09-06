https://ria.ru/20210906/dubay-1748884052.html
Эксперты объяснили, почему авиабилеты в Дубай стали дешевле
Эксперты объяснили, почему авиабилеты в Дубай стали дешевле - РИА Новости, 06.09.2021
Эксперты объяснили, почему авиабилеты в Дубай стали дешевле
В связи с ростом количества авиарейсов цены на билеты в Дубай значительно снизились, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:06
2021-09-06T17:06
2021-09-06T18:12
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В связи с ростом количества авиарейсов цены на билеты в Дубай значительно снизились, сообщает АТОР.Эксперты отмечают, что сейчас добраться в ОАЭ из России дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем до пандемии.Билеты из Москвы в Дубай и обратно с вылетом 15 сентября на сайте "Аэрофлота" можно купить за 35 тысяч рублей без багажа. Примерно такие же цены на рейсы в октябре. Для сравнения, в прошлом году билеты продавались в среднем за 50 тысяч.По мнению экспертов, причина снижения — в более частых рейсах: из Санкт-Петербурга в Дубай, например, самолеты теперь будут отправляться семь раз в неделю (ранее был разрешен один). Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Уточняется, что в осенне-зимнем сезоне перевозки из России в ОАЭ будут осуществлять авиакомпании Аэрофлот", Emirates, Flydubai, S7, "Уральские Авиалинии" и "Победа".
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санкт-петербург, дубай (город), оаэ, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), авиакомпании, туристы, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
В связи с ростом количества авиарейсов цены на билеты в Дубай значительно снизились, сообщает
АТОР.
Эксперты отмечают, что сейчас добраться в ОАЭ из России дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем до пандемии.
Билеты из Москвы в Дубай и обратно с вылетом 15 сентября на сайте "Аэрофлота" можно купить за 35 тысяч рублей без багажа. Примерно такие же цены на рейсы в октябре. Для сравнения, в прошлом году билеты продавались в среднем за 50 тысяч.
По мнению экспертов, причина снижения — в более частых рейсах: из Санкт-Петербурга в Дубай, например, самолеты теперь будут отправляться семь раз в неделю (ранее был разрешен один). Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Уточняется, что в осенне-зимнем сезоне перевозки из России в ОАЭ будут осуществлять авиакомпании Аэрофлот", Emirates, Flydubai, S7, "Уральские Авиалинии" и "Победа".