https://ria.ru/20210906/dubay-1748884052.html

Эксперты объяснили, почему авиабилеты в Дубай стали дешевле

Эксперты объяснили, почему авиабилеты в Дубай стали дешевле - РИА Новости, 06.09.2021

Эксперты объяснили, почему авиабилеты в Дубай стали дешевле

В связи с ростом количества авиарейсов цены на билеты в Дубай значительно снизились, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:06

2021-09-06T17:06

2021-09-06T18:12

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В связи с ростом количества авиарейсов цены на билеты в Дубай значительно снизились, сообщает АТОР.Эксперты отмечают, что сейчас добраться в ОАЭ из России дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем до пандемии.Билеты из Москвы в Дубай и обратно с вылетом 15 сентября на сайте "Аэрофлота" можно купить за 35 тысяч рублей без багажа. Примерно такие же цены на рейсы в октябре. Для сравнения, в прошлом году билеты продавались в среднем за 50 тысяч.По мнению экспертов, причина снижения — в более частых рейсах: из Санкт-Петербурга в Дубай, например, самолеты теперь будут отправляться семь раз в неделю (ранее был разрешен один). Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Уточняется, что в осенне-зимнем сезоне перевозки из России в ОАЭ будут осуществлять авиакомпании Аэрофлот", Emirates, Flydubai, S7, "Уральские Авиалинии" и "Победа".

https://ria.ru/20210906/izrail-1748839367.html

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