https://ria.ru/20210906/draka-1748825362.html

Массовая драка в Тюмени попала на видео

Массовая драка в Тюмени попала на видео - РИА Новости, 06.09.2021

Массовая драка в Тюмени попала на видео

В Тюмени произошла массовая драка рядом с ночным клубом. Видео инцидента публикует группа "Tyumen Times, Тюмень" "ВКонтакте". РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:46

2021-09-06T10:46

2021-09-06T11:36

происшествия

тюмень

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Тюмени произошла массовая драка рядом с ночным клубом. Видео инцидента публикует группа "Tyumen Times, Тюмень" "ВКонтакте".Отмечается, что потасовка произошла в ночь с 4 на 5 сентября."Ночные заведения в Тюмени открыли совсем недавно. Публика соскучилась и сразу пошла в бой!" — написано под постом.Как сообщили порталу "Ura.ru" в региональном управлении МВД, полиция проводит проверку и устанавливает личности участников конфликта.В последнее время в российских регионах участились массовые драки. Так, подобные случаи были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Нижнекамске.

https://ria.ru/20210905/draka-1748754341.html

тюмень

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2021

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Кадры массовой драки в Тюмени В Тюмени произошла массовая драка рядом с ночным клубом. Видео инцидента публикует группа "Tyumen Times, Тюмень" ВКонтакте. РИА Новости, 06.09.2021 2021-09-06T10:46 true PT3M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень