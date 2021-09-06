https://ria.ru/20210906/draka-1748825362.html
Массовая драка в Тюмени попала на видео
Массовая драка в Тюмени попала на видео - РИА Новости, 06.09.2021
Массовая драка в Тюмени попала на видео
В Тюмени произошла массовая драка рядом с ночным клубом. Видео инцидента публикует группа "Tyumen Times, Тюмень" "ВКонтакте". РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:46
2021-09-06T10:46
2021-09-06T11:36
происшествия
тюмень
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Тюмени произошла массовая драка рядом с ночным клубом. Видео инцидента публикует группа "Tyumen Times, Тюмень" "ВКонтакте".Отмечается, что потасовка произошла в ночь с 4 на 5 сентября."Ночные заведения в Тюмени открыли совсем недавно. Публика соскучилась и сразу пошла в бой!" — написано под постом.Как сообщили порталу "Ura.ru" в региональном управлении МВД, полиция проводит проверку и устанавливает личности участников конфликта.В последнее время в российских регионах участились массовые драки. Так, подобные случаи были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Нижнекамске.
https://ria.ru/20210905/draka-1748754341.html
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Кадры массовой драки в Тюмени
В Тюмени произошла массовая драка рядом с ночным клубом. Видео инцидента публикует группа "Tyumen Times, Тюмень" ВКонтакте. РИА Новости, 06.09.2021
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РИА Новости
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происшествия, тюмень
10:46 06.09.2021 (обновлено: 11:36 06.09.2021)
Массовая драка в Тюмени попала на видео
В Сети появилось видео массовой драки рядом с ночным клубом в Тюмени