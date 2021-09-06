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Бочкарев: метро улучшит транспортную доступность 80 районов Москвы
Бочкарев: метро улучшит транспортную доступность 80 районов Москвы - РИА Новости, 06.09.2021
Бочкарев: метро улучшит транспортную доступность 80 районов Москвы
ь. Строительство новых линий и станций метро в ближайшие семь-десять лет позволит улучшить транспортное обслуживание жителей 80 районов Москвы, сообщил заммэра... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:46
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москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Недвижимость. Строительство новых линий и станций метро в ближайшие семь-десять лет позволит улучшить транспортное обслуживание жителей 80 районов Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."В ближайшие семь-десять лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток — это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая. Также предстоит продлить ряд существующих линий: Люблинско-Дмитровская линия дойдет до района Северный, Солнцевская — до Внуково, Сокольническая будет продлена до станции "Новомосковская", а Арбатско-Покровская — в район Гольяново", — напомнил заммэра.Кроме того, по его словам, уже к 2023 году должна замкнуться Большая кольцевая линия метро (БКЛ), а в целом "в результате этой работы 80 московских районов получат или улучшат обслуживание метрополитеном".Бочкарев также добавил, что в этот же период планируется построить несколько электродепо для обслуживания подвижного состава — "Южное", "Аминьевское", "Саларьево", "Бирюлевское", "Ильинское", "Троицкое-1", "Троицкое-2".Ранее заммэра сообщил, что в Москве до конца 2023 года планируется открыть 24 новые станции метро. При этом в ближайшие два года в столице должно завершиться формирование транспортного каркаса — в частности, включающего Большую кольцевую линию метро (БКЛ), систему хордовых автомагистралей и МЦД.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
10:46 06.09.2021 (обновлено: 17:18 06.09.2021)
 

Бочкарев: метро улучшит транспортную доступность 80 районов Москвы

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Недвижимость. Строительство новых линий и станций метро в ближайшие семь-десять лет позволит улучшить транспортное обслуживание жителей 80 районов Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В ближайшие семь-десять лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток — это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая. Также предстоит продлить ряд существующих линий: Люблинско-Дмитровская линия дойдет до района Северный, Солнцевская — до Внуково, Сокольническая будет продлена до станции "Новомосковская", а Арбатско-Покровская — в район Гольяново", — напомнил заммэра.
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Кроме того, по его словам, уже к 2023 году должна замкнуться Большая кольцевая линия метро (БКЛ), а в целом "в результате этой работы 80 московских районов получат или улучшат обслуживание метрополитеном".
Бочкарев также добавил, что в этот же период планируется построить несколько электродепо для обслуживания подвижного состава — "Южное", "Аминьевское", "Саларьево", "Бирюлевское", "Ильинское", "Троицкое-1", "Троицкое-2".
Ранее заммэра сообщил, что в Москве до конца 2023 года планируется открыть 24 новые станции метро. При этом в ближайшие два года в столице должно завершиться формирование транспортного каркаса — в частности, включающего Большую кольцевую линию метро (БКЛ), систему хордовых автомагистралей и МЦД.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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