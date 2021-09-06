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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210906/artyukhov-1748932823.html
Губернатор ЯНАО дал старт движению по новой развязке в Новом Уренгое
Губернатор ЯНАО дал старт движению по новой развязке в Новом Уренгое - РИА Новости, 06.09.2021
Губернатор ЯНАО дал старт движению по новой развязке в Новом Уренгое
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов дал старт движению по новой развязке в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T20:00
2021-09-06T21:16
ямало-ненецкий автономный округ
общество
новый уренгой
ямал
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов дал старт движению по новой развязке в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба главы региона."В день города Нового Уренгоя состоялось открытие новой транспортной развязки "Солнечная" в районе ПМК-9. Развязка "Солнечная" - крупнейшая на Ямале. Это ключевой транспортный объект для газовой столицы России. Развязка имеет 13 съездов на разных уровнях, общая ее протяженность составляет почти шесть километров. Ввод развязки уже сейчас разгрузит город от пробок в часы пик. Кроме того, в перспективе, когда будет построен Северный широтный ход (СШХ) и интенсивность движения поездов кратно увеличится, развязка позволит разделить потоки транспорта и избежать заторов", - говорится в сообщении.О начале строительства развязки Артюхов объявил в 2019 году на встрече с жителями Нового Уренгоя. Объект возвели менее чем за два года с опережением графика, несмотря на суровые климатические условия. Этой зимой из-за низких температур было объявлено 55 актированных дней, когда вести работы было невозможно. В пик строительства единовременно на объекте трудились более 500 человек и более 80 единиц строительной техники."Для того чтобы открыть эту развязку и завершить строительство в срок, огромное количество людей 645 дней и ночей совершали подвиг. Ограничительные меры вносили свои коррективы, но они успели. Огромные слова благодарности строителям за их самоотверженный труд и качественную работу. Город растет и хорошеет только тогда, когда имеет развитую инфраструктуру. Мы видим, что Новый Уренгой динамично развивается и дает своим жителям новые возможности для комфортной жизни", - приводятся в сообщении слова полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.Артюхов отметил, что Новый Уренгой в ближайшие годы будет активно развиваться."Новый Уренгой - ключевой город Ямала, наша газовая столица. В ближайшие годы его ждет активное развитие - ввод нового жилья, школ, медицинских учреждений. И, конечно, для такого большого города жизненно необходима транспортная инфраструктура. Развязка "Солнечная" - важнейший объект. Уже сейчас она позволит разгрузить движение в часы пик, а в будущем, когда мы запустим СШХ, - избежать транспортного коллапса", - цитирует губернатора пресс-служба.
https://ria.ru/20210903/yamal-1748634668.html
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общество, новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов, россия
20:00 06.09.2021 (обновлено: 21:16 06.09.2021)
 
Губернатор ЯНАО дал старт движению по новой развязке в Новом Уренгое

Губернатор ЯНАО Артюхов дал старт движению по новой развязке в Новом Уренгое

© пресс-служба губернатора ЯНАОразвязка в Новом Уренгое
развязка в Новом Уренгое
© пресс-служба губернатора ЯНАО
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов дал старт движению по новой развязке в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба главы региона.
"В день города Нового Уренгоя состоялось открытие новой транспортной развязки "Солнечная" в районе ПМК-9. Развязка "Солнечная" - крупнейшая на Ямале. Это ключевой транспортный объект для газовой столицы России. Развязка имеет 13 съездов на разных уровнях, общая ее протяженность составляет почти шесть километров. Ввод развязки уже сейчас разгрузит город от пробок в часы пик. Кроме того, в перспективе, когда будет построен Северный широтный ход (СШХ) и интенсивность движения поездов кратно увеличится, развязка позволит разделить потоки транспорта и избежать заторов", - говорится в сообщении.
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О начале строительства развязки Артюхов объявил в 2019 году на встрече с жителями Нового Уренгоя. Объект возвели менее чем за два года с опережением графика, несмотря на суровые климатические условия. Этой зимой из-за низких температур было объявлено 55 актированных дней, когда вести работы было невозможно. В пик строительства единовременно на объекте трудились более 500 человек и более 80 единиц строительной техники.
"Для того чтобы открыть эту развязку и завершить строительство в срок, огромное количество людей 645 дней и ночей совершали подвиг. Ограничительные меры вносили свои коррективы, но они успели. Огромные слова благодарности строителям за их самоотверженный труд и качественную работу. Город растет и хорошеет только тогда, когда имеет развитую инфраструктуру. Мы видим, что Новый Уренгой динамично развивается и дает своим жителям новые возможности для комфортной жизни", - приводятся в сообщении слова полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.
Артюхов отметил, что Новый Уренгой в ближайшие годы будет активно развиваться.
"Новый Уренгой - ключевой город Ямала, наша газовая столица. В ближайшие годы его ждет активное развитие - ввод нового жилья, школ, медицинских учреждений. И, конечно, для такого большого города жизненно необходима транспортная инфраструктура. Развязка "Солнечная" - важнейший объект. Уже сейчас она позволит разгрузить движение в часы пик, а в будущем, когда мы запустим СШХ, - избежать транспортного коллапса", - цитирует губернатора пресс-служба.
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