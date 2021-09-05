https://ria.ru/20210905/shkola-1748763467.html

У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус

У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус - РИА Новости, 05.09.2021

У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус

Результаты анализов на микрофлору показали, что причиной массового недомогания учеников гимназии № 13 Нижнего Новгорода стало заражение норовирусом, написал в... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T14:50

2021-09-05T14:50

2021-09-05T18:51

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Результаты анализов на микрофлору показали, что причиной массового недомогания учеников гимназии № 13 Нижнего Новгорода стало заражение норовирусом, написал в Instagram министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.По его словам, продолжаются единичные случаи обращения за медицинской помощью, в том числе от родителей детей, еще не посещающих школу, то есть происходит передача вируса в семье.Он отметил, что инфекцию лечат амбулаторно. Власти готовы задействовать стационары, но такой необходимости нет, заключил глава регионального минздрава.В минувшую пятницу 24 ученика гимназии обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой, троих госпитализировали.В прокуратуру поступило около 40 заявлений от родителей, надзорное ведомство начало проверку.СК открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html

https://ria.ru/20210320/otravlenie-1602125023.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия