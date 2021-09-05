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У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус
У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус - РИА Новости, 05.09.2021
У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус
Результаты анализов на микрофлору показали, что причиной массового недомогания учеников гимназии № 13 Нижнего Новгорода стало заражение норовирусом, написал в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:50
2021-09-05T18:51
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Результаты анализов на микрофлору показали, что причиной массового недомогания учеников гимназии № 13 Нижнего Новгорода стало заражение норовирусом, написал в Instagram министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.По его словам, продолжаются единичные случаи обращения за медицинской помощью, в том числе от родителей детей, еще не посещающих школу, то есть происходит передача вируса в семье.Он отметил, что инфекцию лечат амбулаторно. Власти готовы задействовать стационары, но такой необходимости нет, заключил глава регионального минздрава.В минувшую пятницу 24 ученика гимназии обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой, троих госпитализировали.В прокуратуру поступило около 40 заявлений от родителей, надзорное ведомство начало проверку.СК открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:50 05.09.2021 (обновлено: 18:51 05.09.2021)
 
У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус

В Нижнем Новгороде у отравившихся школьников из гимназии 13 выявили норовирус

© Фото : СУ СК по Нижегородской областиСледственный комитет работает в одной из школ Нижнего Новгорода, где ученики заразились кишечной инфекцией
Следственный комитет работает в одной из школ Нижнего Новгорода, где ученики заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Фото : СУ СК по Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Результаты анализов на микрофлору показали, что причиной массового недомогания учеников гимназии № 13 Нижнего Новгорода стало заражение норовирусом, написал в Instagram министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, продолжаются единичные случаи обращения за медицинской помощью, в том числе от родителей детей, еще не посещающих школу, то есть происходит передача вируса в семье.
"Это соответствует инкубационному периоду данного возбудителя. Симптомы проявляются в течение двух-трех суток после контакта с заразившимся", — пояснил министр.
Он отметил, что инфекцию лечат амбулаторно. Власти готовы задействовать стационары, но такой необходимости нет, заключил глава регионального минздрава.
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Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах
В минувшую пятницу 24 ученика гимназии обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой, троих госпитализировали.
В прокуратуру поступило около 40 заявлений от родителей, надзорное ведомство начало проверку.
СК открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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