https://ria.ru/20210905/shkola-1748763467.html
У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус
У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус - РИА Новости, 05.09.2021
У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус
Результаты анализов на микрофлору показали, что причиной массового недомогания учеников гимназии № 13 Нижнего Новгорода стало заражение норовирусом, написал в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:50
2021-09-05T14:50
2021-09-05T18:51
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Результаты анализов на микрофлору показали, что причиной массового недомогания учеников гимназии № 13 Нижнего Новгорода стало заражение норовирусом, написал в Instagram министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.По его словам, продолжаются единичные случаи обращения за медицинской помощью, в том числе от родителей детей, еще не посещающих школу, то есть происходит передача вируса в семье.Он отметил, что инфекцию лечат амбулаторно. Власти готовы задействовать стационары, но такой необходимости нет, заключил глава регионального минздрава.В минувшую пятницу 24 ученика гимназии обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой, троих госпитализировали.В прокуратуру поступило около 40 заявлений от родителей, надзорное ведомство начало проверку.СК открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html
https://ria.ru/20210320/otravlenie-1602125023.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:50 05.09.2021 (обновлено: 18:51 05.09.2021)
У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус
В Нижнем Новгороде у отравившихся школьников из гимназии 13 выявили норовирус