https://ria.ru/20210905/lotereya-1748772038.html

В Италии у пенсионерки украли лотерейный билет, выигравший полмиллиона евро

В Италии у пенсионерки украли лотерейный билет, выигравший полмиллиона евро - РИА Новости, 05.09.2021

В Италии у пенсионерки украли лотерейный билет, выигравший полмиллиона евро

Итальянская полиция задержала владельца табачной лавки из Неаполя, который украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T16:48

2021-09-05T16:48

2021-09-05T16:49

в мире

неаполь

италия

лотерея

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РИМ, 5 сен - РИА Новости. Итальянская полиция задержала владельца табачной лавки из Неаполя, который украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро.Как передает газета il Messaggero, злоумышленник пытался вылетать из римского аэропорта "Фьюмичино" на Канары. При этом, как отмечается, итальянец не оказался под арестом и не потерял возможности покинуть страну, даже будучи под следствием по делу о краже. Издание подчеркивает, что у него не было при себе пропавшего билета, поиски которого продолжаются.Широко разошедшаяся в местных СМИ история произошла в Неаполе в четверг. Купившая билеты пенсионерка направилась в табачную лавку, чтобы убедиться в выигрыше. Сотрудник учреждения, которые в Италии занимаются не только продажей табачных изделий, но и подакцизных товаров, включая лотерейные билеты, вызвал к стойке своего руководителя. Тот сообщил, что хотел бы проверить отрывной талон лично, после чего вышел из лавки, надел шлем и скрылся на скутере.Издания отмечают, что пропажа самого выигрышного билета, с учетом того, что его не оказалось у табачника, может осложнить не только действия полиции, но и саму возможность получить крупный выигрыш пенсионерке.

https://ria.ru/20210514/lotereya-1732312078.html

неаполь

италия

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в мире, неаполь, италия, лотерея