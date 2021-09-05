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В Италии у пенсионерки украли лотерейный билет, выигравший полмиллиона евро
В Италии у пенсионерки украли лотерейный билет, выигравший полмиллиона евро - РИА Новости, 05.09.2021
В Италии у пенсионерки украли лотерейный билет, выигравший полмиллиона евро
Итальянская полиция задержала владельца табачной лавки из Неаполя, который украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:48
2021-09-05T16:49
в мире
неаполь
италия
лотерея
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РИМ, 5 сен - РИА Новости. Итальянская полиция задержала владельца табачной лавки из Неаполя, который украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро.Как передает газета il Messaggero, злоумышленник пытался вылетать из римского аэропорта "Фьюмичино" на Канары. При этом, как отмечается, итальянец не оказался под арестом и не потерял возможности покинуть страну, даже будучи под следствием по делу о краже. Издание подчеркивает, что у него не было при себе пропавшего билета, поиски которого продолжаются.Широко разошедшаяся в местных СМИ история произошла в Неаполе в четверг. Купившая билеты пенсионерка направилась в табачную лавку, чтобы убедиться в выигрыше. Сотрудник учреждения, которые в Италии занимаются не только продажей табачных изделий, но и подакцизных товаров, включая лотерейные билеты, вызвал к стойке своего руководителя. Тот сообщил, что хотел бы проверить отрывной талон лично, после чего вышел из лавки, надел шлем и скрылся на скутере.Издания отмечают, что пропажа самого выигрышного билета, с учетом того, что его не оказалось у табачника, может осложнить не только действия полиции, но и саму возможность получить крупный выигрыш пенсионерке.
https://ria.ru/20210514/lotereya-1732312078.html
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в мире, неаполь, италия, лотерея
16:48 05.09.2021 (обновлено: 16:49 05.09.2021)
 
В Италии у пенсионерки украли лотерейный билет, выигравший полмиллиона евро

Владелец лавки в Неаполе украл у пенсионерки лотерейный билет, выигравший полмиллиона евро

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Фото : Polizia di Stato
Читать ria.ru в
РИМ, 5 сен - РИА Новости. Итальянская полиция задержала владельца табачной лавки из Неаполя, который украл у пенсионерки выигрышный лотерейный билет на 500 тысяч евро.
Как передает газета il Messaggero, злоумышленник пытался вылетать из римского аэропорта "Фьюмичино" на Канары. При этом, как отмечается, итальянец не оказался под арестом и не потерял возможности покинуть страну, даже будучи под следствием по делу о краже. Издание подчеркивает, что у него не было при себе пропавшего билета, поиски которого продолжаются.
Широко разошедшаяся в местных СМИ история произошла в Неаполе в четверг. Купившая билеты пенсионерка направилась в табачную лавку, чтобы убедиться в выигрыше. Сотрудник учреждения, которые в Италии занимаются не только продажей табачных изделий, но и подакцизных товаров, включая лотерейные билеты, вызвал к стойке своего руководителя. Тот сообщил, что хотел бы проверить отрывной талон лично, после чего вышел из лавки, надел шлем и скрылся на скутере.
Издания отмечают, что пропажа самого выигрышного билета, с учетом того, что его не оказалось у табачника, может осложнить не только действия полиции, но и саму возможность получить крупный выигрыш пенсионерке.
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В миреНеапольИталияЛотерея
 
 
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