Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748747163.html
В России выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.09.2021
В России выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 18 645 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:01
2021-09-05T11:46
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В России за сутки выявили 18 645 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Отмечается, что у 1397 человек болезнь протекает без клинических проявлений.Общее число заболевших за все время пандемии достигло 7 012 599.За истекший день выздоровели и выписались из больниц 15 256 человек, всего за весь период — 6 270 731.В оперштабе добавили, что за сутки подверждена смерть 793 пациентов с коронавирусом, за все время — 187 200.В Москве за истекшие 24 часа заболели 1542 человека, умерли — 48.
https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a95effd3305ff4f248b349f9c5226ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:01 05.09.2021 (обновлено: 11:46 05.09.2021)
 
В России выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 18 645 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В России за сутки выявили 18 645 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что у 1397 человек болезнь протекает без клинических проявлений.
Общее число заболевших за все время пандемии достигло 7 012 599.
За истекший день выздоровели и выписались из больниц 15 256 человек, всего за весь период — 6 270 731.
В оперштабе добавили, что за сутки подверждена смерть 793 пациентов с коронавирусом, за все время — 187 200.
В Москве за истекшие 24 часа заболели 1542 человека, умерли — 48.
Старшая медицинская сестра держит пробирки после забора крови - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 14:37Наука
Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05Песков прокомментировал желание Зеленского обсуждать с Путиным Крым
13:59В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков
13:56В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
13:55В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"
13:52Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
13:51СМИ сообщили о выстрелах в столице Гвинеи в районе резиденции президента
13:50Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина
13:40Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
13:33В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту
13:16Жителей Центральной России предупредили о заморозках
13:07Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"
12:48В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
12:45МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии
12:36В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
12:26Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее
12:21Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
12:14В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем
12:09В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан
12:05Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы
11:55В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов
Лента новостейМолния