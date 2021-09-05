https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748747163.html
В России выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.09.2021
В России выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 18 645 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:01
2021-09-05T11:01
2021-09-05T11:46
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В России за сутки выявили 18 645 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Отмечается, что у 1397 человек болезнь протекает без клинических проявлений.Общее число заболевших за все время пандемии достигло 7 012 599.За истекший день выздоровели и выписались из больниц 15 256 человек, всего за весь период — 6 270 731.В оперштабе добавили, что за сутки подверждена смерть 793 пациентов с коронавирусом, за все время — 187 200.В Москве за истекшие 24 часа заболели 1542 человека, умерли — 48.
https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:01 05.09.2021 (обновлено: 11:46 05.09.2021)
В России выявили 18 645 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 18 645 случаев заражения коронавирусом