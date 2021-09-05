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Кличко призвал усилить санкции против России из-за "Северного потока — 2"
Кличко призвал усилить санкции против России из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.09.2021
Кличко призвал усилить санкции против России из-за "Северного потока — 2"
Нужны предохранительные механизмы против использования трубопровода "Северный поток — 2" как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину, заявил... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T16:18
2021-09-05T16:18
2021-09-05T16:18
экономика
украина
виталий кличко
газпром
северный поток — 2
хдс/хсс
россия
армин лашет
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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Нужны предохранительные механизмы против использования трубопровода "Северный поток — 2" как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину, заявил мэр Киева Виталий Кличко лидеру партии ХДС/ХСС Армину Лашету на встрече с немецкой молодежью в Ганновере, в которой Кличко принял участие в качестве почетного гостя, сообщается на сайте партии "Удар".Во время встречи Кличко подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности украинского государства, его борьбы против российской агрессии.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода."Газпром" сообщил 27 августа, что строительство "Северного потока — 2" находится на финальной стадии. До этого президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-05T16:18
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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экономика, украина, виталий кличко, газпром, северный поток — 2, хдс/хсс, россия, армин лашет, видео
Кличко призвал усилить санкции против России из-за "Северного потока — 2"
Мэр Киева Кличко: Украине нужны предохранительные механизмы против "Северного потока — 2"
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости.
Нужны предохранительные механизмы против использования трубопровода "Северный поток — 2
" как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину
, заявил мэр Киева Виталий Кличко
лидеру партии ХДС/ХСС Армину Лашету
на встрече с немецкой молодежью в Ганновере, в которой Кличко принял участие в качестве почетного гостя, сообщается на сайте
партии "Удар".
Во время встречи Кличко подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией
суверенитета и территориальной целостности украинского государства, его борьбы против российской агрессии.
"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать "Северный поток — 2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это - опасный проект для Украины и Европы
, их энергетической безопасности. Последние заявления России не оставляют сомнения в этом. Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы", - цитирует Кличко пресс-служба.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.
"Газпром" сообщил 27 августа, что строительство "Северного потока — 2" находится на финальной стадии. До этого президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.