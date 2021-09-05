https://ria.ru/20210905/gazoprovod-1748759011.html

В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"

В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.09.2021

В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T13:55

2021-09-05T13:55

2021-09-05T13:55

экономика

дмитрий песков

евросоюз

газпром

северный поток — 2

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет угрозу энергобезопасности Европы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" сообщил 27 августа, что строительство "Северного потока — 2" находится на финальной стадии. До этого президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-05T13:55 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, дмитрий песков, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия