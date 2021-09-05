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В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"
В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.09.2021
В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T13:55
2021-09-05T13:55
экономика
дмитрий песков
евросоюз
газпром
северный поток — 2
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет угрозу энергобезопасности Европы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" сообщил 27 августа, что строительство "Северного потока — 2" находится на финальной стадии. До этого президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, дмитрий песков, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия
13:55 05.09.2021
 
В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"

Песков назвал нонсенсом заявление Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток — 2" несет угрозу энергобезопасности Европы.
"Зеленский говорит, что "Северный поток — 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс. Это, наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00
Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
"Газпром" сообщил 27 августа, что строительство "Северного потока — 2" находится на финальной стадии. До этого президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока — 2" осталось 15 километров.
 
ЭкономикаДмитрий ПесковЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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