https://ria.ru/20210905/bastrykin-1748788629.html
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти пациентки в больнице в Кузбассе
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти пациентки в больнице в Кузбассе - РИА Новости, 05.09.2021
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти пациентки в больнице в Кузбассе
Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области доложить о ходе... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T21:05
2021-09-05T21:05
2021-09-05T21:14
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КЕМЕРОВО, 5 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Кемеровской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после смерти пациентки в 2020 году в больнице города Мариинска, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным ведомства, ряд СМИ сообщал, что родственники женщины, умершей в 2020 году в одной из городских больниц города Мариинска, критикуют ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)."Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поручил руководству Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации в ближайшее время подключиться к проведению экспертного исследования для установления объективной картины произошедшего", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210902/medsestra-1748384112.html
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:05 05.09.2021 (обновлено: 21:14 05.09.2021)
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти пациентки в больнице в Кузбассе
Бастрыкину доложат о ходе дела о смерти пациентки в больнице в Кузбассе