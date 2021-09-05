11:29 05.09.2021 (обновлено: 12:09 05.09.2021)
Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян
Представитель сопротивления Дашти: район Парьян в Панджшере полностью очищен от талибов
© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил о возвращении контроля над высокогорным районом Парьян.
"Район Парьян провинции Панджшер был полностью очищен от талибов. По меньшей мере тысяча террористов оказались заблокированы. Все боевики были ликвидированы, окружены или захвачены бойцами сопротивления в процессе бегства и отступления. Большинство пленных являются иностранцами, в основном пакистанцы", — написал Дашти в Twitter.
О захвате Парьяна, крупнейшего района провинции, ранее заявлял представитель движения "Талибан"* Билал Карими. Он утверждал, что их силы также заняли такие районы, как Шутал, Аннаба и Хиндж.
Карими добавил, что талибы продвигаются к центру провинции.
В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Ранее на этой неделе представитель талибов Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
*Террористическая организация, запрещенная в России.