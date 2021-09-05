https://ria.ru/20210905/afganistan-1748749785.html

Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян

Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян - РИА Новости, 05.09.2021

Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян

Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил о возвращении контроля над высокогорным районом Парьян. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:29

2021-09-05T11:29

2021-09-05T12:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

ахмад масуд

амрулла салех

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КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил о возвращении контроля над высокогорным районом Парьян.О захвате Парьяна, крупнейшего района провинции, ранее заявлял представитель движения "Талибан"* Билал Карими. Он утверждал, что их силы также заняли такие районы, как Шутал, Аннаба и Хиндж.Карими добавил, что талибы продвигаются к центру провинции.В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула.Ранее на этой неделе представитель талибов Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210905/afganistan-1748746270.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд, амрулла салех