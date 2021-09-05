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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210905/afganistan-1748749785.html
Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян
Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян - РИА Новости, 05.09.2021
Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян
Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил о возвращении контроля над высокогорным районом Парьян. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:29
2021-09-05T12:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ахмад масуд
амрулла салех
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КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил о возвращении контроля над высокогорным районом Парьян.О захвате Парьяна, крупнейшего района провинции, ранее заявлял представитель движения "Талибан"* Билал Карими. Он утверждал, что их силы также заняли такие районы, как Шутал, Аннаба и Хиндж.Карими добавил, что талибы продвигаются к центру провинции.В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула.Ранее на этой неделе представитель талибов Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд, амрулла салех
11:29 05.09.2021 (обновлено: 12:09 05.09.2021)
 
Сопротивление в Панджшере заявило о возвращении контроля над районом Парьян

Представитель сопротивления Дашти: район Парьян в Панджшере полностью очищен от талибов

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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КАБУЛ, 5 сен — РИА Новости. Представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти сообщил о возвращении контроля над высокогорным районом Парьян.
"Район Парьян провинции Панджшер был полностью очищен от талибов. По меньшей мере тысяча террористов оказались заблокированы. Все боевики были ликвидированы, окружены или захвачены бойцами сопротивления в процессе бегства и отступления. Большинство пленных являются иностранцами, в основном пакистанцы", — написал Дашти в Twitter.
О захвате Парьяна, крупнейшего района провинции, ранее заявлял представитель движения "Талибан"* Билал Карими. Он утверждал, что их силы также заняли такие районы, как Шутал, Аннаба и Хиндж.
Карими добавил, что талибы продвигаются к центру провинции.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
10:58
Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами
В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Ранее на этой неделе представитель талибов Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАхмад МасудАмрулла Салех
 
 
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