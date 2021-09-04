https://ria.ru/20210904/zemletryasenie-1748672881.html
В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 04.09.2021
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:25
2021-09-04T10:25
2021-09-04T10:26
в мире
китай
синьцзян-уйгурский автономный район
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ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 9.54 (4.54 мск) в уезде Пишань (Гума) округа Хотан.Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров.Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.
https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html
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в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район
10:25 04.09.2021 (обновлено: 10:26 04.09.2021)
В Китае произошло землетрясение
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1