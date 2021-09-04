https://ria.ru/20210904/zemletryasenie-1748672881.html

В Китае произошло землетрясение

В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 04.09.2021

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T10:25

2021-09-04T10:25

2021-09-04T10:26

в мире

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

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ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 9.54 (4.54 мск) в уезде Пишань (Гума) округа Хотан.Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров.Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.

https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

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2021

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в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район