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Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального - РИА Новости, 04.09.2021
Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получала угрозы от сторонников Алексея Навального. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T23:02
2021-09-04T23:02
алексей навальный
мария захарова
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получала угрозы от сторонников Алексея Навального.Навальный в прошлом году раскритиковал Захарову за то, что она, по его словам, оправдывает "кастовую систему" общества. В ответ официальный представитель МИД РФ предложила Навальному поговорить в онлайн-формате, а "не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов". Дебаты были заявлены на 1 мая 2020 года, но так и не состоялись."Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед... я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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алексей навальный, мария захарова, россия
23:02 04.09.2021
 
Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального

Официальный представитель МИД Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получала угрозы от сторонников Алексея Навального.
Навальный в прошлом году раскритиковал Захарову за то, что она, по его словам, оправдывает "кастовую систему" общества. В ответ официальный представитель МИД РФ предложила Навальному поговорить в онлайн-формате, а "не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов". Дебаты были заявлены на 1 мая 2020 года, но так и не состоялись.
"Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед... я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 16:16
Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального
 
Алексей НавальныйМария ЗахароваРоссия
 
 
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