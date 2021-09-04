https://ria.ru/20210904/zakharova-1748726108.html

Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального

Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального - РИА Новости, 04.09.2021

Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получала угрозы от сторонников Алексея Навального. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T23:02

2021-09-04T23:02

2021-09-04T23:02

алексей навальный

мария захарова

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получала угрозы от сторонников Алексея Навального.Навальный в прошлом году раскритиковал Захарову за то, что она, по его словам, оправдывает "кастовую систему" общества. В ответ официальный представитель МИД РФ предложила Навальному поговорить в онлайн-формате, а "не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов". Дебаты были заявлены на 1 мая 2020 года, но так и не состоялись."Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед... я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20210904/zakharova-1748700484.html

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алексей навальный, мария захарова, россия