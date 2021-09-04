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Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального
Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального - РИА Новости, 04.09.2021
Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, каким образом Алексей Навальный получал иностранное финансирование через посольства. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:16
2021-09-04T19:21
в мире
сша
германия
алексей навальный
мария захарова
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, каким образом Алексей Навальный получал иностранное финансирование через посольства.Портал "Комитет защиты национальных интересов" в пятницу опубликовал на своем сайте расследование, в котором указал, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств."Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ. "В подобной веселой little carousel (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО", - отметила Захарова.Она отметила, что в подобной ситуации с участием России Запад бы впал в истерику. "Представляете, в какой истерике зашелся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету", - написала Захарова.По ее словам, десятки наших дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства. "Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20210820/zakharova-1746636509.html
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в мире, сша, германия, алексей навальный, мария захарова, россия
16:16 04.09.2021 (обновлено: 19:21 04.09.2021)
 
Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального

Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального через посольства

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, каким образом Алексей Навальный получал иностранное финансирование через посольства.
Портал "Комитет защиты национальных интересов" в пятницу опубликовал на своем сайте расследование, в котором указал, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств.
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"Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ. "В подобной веселой little carousel (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО", - отметила Захарова.
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Она отметила, что в подобной ситуации с участием России Запад бы впал в истерику. "Представляете, в какой истерике зашелся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету", - написала Захарова.
По ее словам, десятки наших дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства. "Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США", - резюмировала Захарова.
 
В миреСШАГерманияАлексей НавальныйМария ЗахароваРоссия
 
 
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