16:16 04.09.2021 (обновлено: 19:21 04.09.2021)
Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального
Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального через посольства
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, каким образом Алексей Навальный получал иностранное финансирование через посольства.
Портал "Комитет защиты национальных интересов" в пятницу опубликовал на своем сайте расследование, в котором указал, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств.
"Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в подобной ситуации с участием России Запад бы впал в истерику. "Представляете, в какой истерике зашелся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету", - написала Захарова.
По ее словам, десятки наших дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства. "Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США", - резюмировала Захарова.