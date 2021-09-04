https://ria.ru/20210904/vodokhranilischa-1748667933.html

Бирюков рассказал о работе столичной системы водохранилищ

Бирюков рассказал о работе столичной системы водохранилищ - РИА Новости, 04.09.2021

Бирюков рассказал о работе столичной системы водохранилищ

Все водохранилища столичной системы, несмотря на жаркое лето, наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:10

2021-09-04T09:10

2021-09-04T09:10

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общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на жаркое лето, наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей."Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой. Благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства, успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы", - подчеркнул заммэра.Бирюков сообщил, что на распределительной сети города продолжается усиленный контроль качества воды, организованы дополнительные точки отбора проб, в преддверии осенне-зимнего сезона проводятся профилактические промывки сетей.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.

https://ria.ru/20210722/moskva-1742362805.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков