https://ria.ru/20210904/vodokhranilischa-1748667933.html
Бирюков рассказал о работе столичной системы водохранилищ
Бирюков рассказал о работе столичной системы водохранилищ - РИА Новости, 04.09.2021
Бирюков рассказал о работе столичной системы водохранилищ
Все водохранилища столичной системы, несмотря на жаркое лето, наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:10
2021-09-04T09:10
2021-09-04T09:10
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на жаркое лето, наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей."Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой. Благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства, успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы", - подчеркнул заммэра.Бирюков сообщил, что на распределительной сети города продолжается усиленный контроль качества воды, организованы дополнительные точки отбора проб, в преддверии осенне-зимнего сезона проводятся профилактические промывки сетей.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.
https://ria.ru/20210722/moskva-1742362805.html
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общество, москва, петр бирюков
Бирюков рассказал о работе столичной системы водохранилищ
Заммэра Бирюков: водохранилища наполнены достаточно для бесперебойного снабжения Москвы
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Все водохранилища столичной системы, несмотря на жаркое лето, наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В настоящее время водохранилища Москворецкой и Волжской водной системы наполнены до необходимых отметок, созданных резервов достаточно для обеспечения гарантированного водоснабжения города независимо от погодных условий", - отметил Бирюков.
Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
"Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы
чистой питьевой водой. Благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства, успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы", - подчеркнул заммэра.
Бирюков сообщил, что на распределительной сети города продолжается усиленный контроль качества воды, организованы дополнительные точки отбора проб, в преддверии осенне-зимнего сезона проводятся профилактические промывки сетей.
"Ежедневно столица потребляет 2,8 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - рассказал заместитель мэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.