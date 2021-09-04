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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210904/vladey-1748647604.html
Vladey проводит традиционный аукцион работ "Все по 100"
Vladey проводит традиционный аукцион работ "Все по 100" - РИА Новости, 04.09.2021
Vladey проводит традиционный аукцион работ "Все по 100"
В эту субботу аукционный дом Vladey проведет полюбившиеся публике торги в формате "Все по 100", сообщили организаторы. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:37
2021-09-04T10:37
культура
аукцион
новости культуры
искусство
живопись
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В эту субботу аукционный дом Vladey проведет полюбившиеся публике торги в формате "Все по 100", сообщили организаторы. На этом аукционе коллекционеры смогут побороться за более чем 70 работ художников, включая живопись, графику, фотографии и объекты. Например, участники, известные по персональным выставкам в галереях, — Егор Кошелев, Кирилл Кто, Zoom, Алексей Каллима, Иван Разумов и другие, уличную субкультуру представляют Саманта Тэрроу, Красил Макар, Виктория Вейсбрут, а фотографию — Сергей Братков и Сергей Борисов.Среди лотов можно встретить произведения авторов, как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из Харькова, Уфы, Калуги, Грозного и других регионов. Начало торгов — 4 сентября в 15:00. Стартовая стоимость каждого лота — 100 евро. Принять участие в аукционе можно онлайн и по телефону. Но для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
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аукцион, новости культуры, искусство, живопись, санкт-петербург
10:37 04.09.2021
 

Vladey проводит традиционный аукцион работ "Все по 100"

© Фото : представлено пресс-службой VladeyФедор Хиросигэ, Правда (диптих), 2015-2020
Федор Хиросигэ, Правда (диптих), 2015-2020 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : представлено пресс-службой Vladey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В эту субботу аукционный дом Vladey проведет полюбившиеся публике торги в формате "Все по 100", сообщили организаторы.
На этом аукционе коллекционеры смогут побороться за более чем 70 работ художников, включая живопись, графику, фотографии и объекты.
Например, участники, известные по персональным выставкам в галереях, — Егор Кошелев, Кирилл Кто, Zoom, Алексей Каллима, Иван Разумов и другие, уличную субкультуру представляют Саманта Тэрроу, Красил Макар, Виктория Вейсбрут, а фотографию — Сергей Братков и Сергей Борисов.

Среди лотов можно встретить произведения авторов, как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из Харькова, Уфы, Калуги, Грозного и других регионов.
Начало торгов — 4 сентября в 15:00. Стартовая стоимость каждого лота — 100 евро.
Принять участие в аукционе можно онлайн и по телефону. Но для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
Писатель Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
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