https://ria.ru/20210904/turtsiya-1748678106.html

В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом, сообщили СМИ

В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2021

В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом, сообщили СМИ

Шесть человек погибли и шесть получили ранения при столкновении поезда и микроавтобуса в районе города Люлебургаз провинции Текирдаг на северо-западе Турции,... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:19

2021-09-04T11:19

2021-09-04T11:19

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg

АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли и шесть получили ранения при столкновении поезда и микроавтобуса в районе города Люлебургаз провинции Текирдаг на северо-западе Турции, передает телеканал NTV.Служебный микроавтобус, перевозивших рабочих, выехал на железнодорожный переезд за несколько секунд до прохода грузового поезда. Раненые доставлены в близлежащие больницы. Начато расследование.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция