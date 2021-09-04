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В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом, сообщили СМИ
В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2021
В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом, сообщили СМИ
Шесть человек погибли и шесть получили ранения при столкновении поезда и микроавтобуса в районе города Люлебургаз провинции Текирдаг на северо-западе Турции,... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:19
2021-09-04T11:19
2021-09-04T11:19
в мире
турция
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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли и шесть получили ранения при столкновении поезда и микроавтобуса в районе города Люлебургаз провинции Текирдаг на северо-западе Турции, передает телеканал NTV.Служебный микроавтобус, перевозивших рабочих, выехал на железнодорожный переезд за несколько секунд до прохода грузового поезда. Раненые доставлены в близлежащие больницы. Начато расследование.
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в мире, турция
В Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом, сообщили СМИ
NTV: шесть человек погибли и шесть ранены при столкновении поезда и микроавтобуса в Турции