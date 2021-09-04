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Вывезенная из кризисного центра чеченка Тарамова выступила с обращением
Вывезенная из кризисного центра чеченка Тарамова выступила с обращением - РИА Новости, 04.09.2021
Вывезенная из кризисного центра чеченка Тарамова выступила с обращением
На странице министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева в Instagram появилось видеообращение Халимат Тарамовой,... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T20:36
2021-09-04T20:36
2021-09-04T21:35
общество
грозный
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. На странице министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева в Instagram появилось видеообращение Халимат Тарамовой, которая просит не распространять о ней ложную информацию.История чеченской девушки Халимат Тарамовой привлекла общественное внимание в конце июня. Тогда правозащитница Светлана Анохина выложила в Сеть видео, в котором утверждала, что в Дагестане в квартиру-укрытие для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытаются ворваться полицейские из Чечни. Они якобы искали Тарамову, сбежавшую от родных в соседнюю республику.Как заявлял Дудаев, комментируя ситуацию, девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а силовики и родственники не совершали неправомерных действий против нее.На встрече с правозащитниками в Грозном Тарамова заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане.В августе в СМИ появилась информация, что девушка снова попыталась сбежать в соседнюю республику, но ее задержали на границе и вернули домой.
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общество, грозный, ахмед дудаев, россия
20:36 04.09.2021 (обновлено: 21:35 04.09.2021)
Вывезенная из кризисного центра чеченка Тарамова выступила с обращением
Чеченка Тарамова после истории с кризисным центром попросила не распространять о ней слухи
ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости.
На странице министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева
в Instagram
появилось видеообращение Халимат Тарамовой, которая просит не распространять о ней ложную информацию.
"Сегодня, 4 сентября 2021 года, 17:20. Я, Тарамова Халимат, вынуждена снять ролик в связи с тем, что люди распространяют ложные слухи о том, что меня убили, меня держат в подвале, меня притесняют. Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких, и я очень прошу не распространять ложные слухи. Оставьте меня и мою семью в покое".
История чеченской девушки Халимат Тарамовой привлекла общественное внимание в конце июня. Тогда правозащитница Светлана Анохина выложила в Сеть видео, в котором утверждала, что в Дагестане в квартиру-укрытие для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытаются ворваться полицейские из Чечни. Они якобы искали Тарамову, сбежавшую от родных в соседнюю республику.
Как заявлял Дудаев, комментируя ситуацию, девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а силовики и родственники не совершали неправомерных действий против нее.
На встрече с правозащитниками в Грозном
Тарамова заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане.
В августе в СМИ появилась информация, что девушка снова попыталась сбежать в соседнюю республику, но ее задержали на границе и вернули домой.