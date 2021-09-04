https://ria.ru/20210904/taramova-1748717511.html

Вывезенная из кризисного центра чеченка Тарамова выступила с обращением

Вывезенная из кризисного центра чеченка Тарамова выступила с обращением - РИА Новости, 04.09.2021

Вывезенная из кризисного центра чеченка Тарамова выступила с обращением

На странице министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева в Instagram появилось видеообращение Халимат Тарамовой,... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T20:36

2021-09-04T20:36

2021-09-04T21:35

общество

грозный

ахмед дудаев

россия

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ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. На странице министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева в Instagram появилось видеообращение Халимат Тарамовой, которая просит не распространять о ней ложную информацию.История чеченской девушки Халимат Тарамовой привлекла общественное внимание в конце июня. Тогда правозащитница Светлана Анохина выложила в Сеть видео, в котором утверждала, что в Дагестане в квартиру-укрытие для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытаются ворваться полицейские из Чечни. Они якобы искали Тарамову, сбежавшую от родных в соседнюю республику.Как заявлял Дудаев, комментируя ситуацию, девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а силовики и родственники не совершали неправомерных действий против нее.На встрече с правозащитниками в Грозном Тарамова заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане.В августе в СМИ появилась информация, что девушка снова попыталась сбежать в соседнюю республику, но ее задержали на границе и вернули домой.

https://ria.ru/20210618/taramova-1737623875.html

грозный

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, грозный, ахмед дудаев, россия