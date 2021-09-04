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В Совфеде ответили на заявление Украины о Минских соглашениях
В Совфеде ответили на заявление Украины о Минских соглашениях - РИА Новости, 04.09.2021
В Совфеде ответили на заявление Украины о Минских соглашениях
Сенатор Владимир Джабаров назвал заявление советника делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о Минских соглашениях... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:33
2021-09-04T14:36
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир джабаров
минские соглашения
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров назвал заявление советника делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о Минских соглашениях безответственным."Это высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий на Донбассе", — отметил парламентарий в беседе с RT.По мнению политика, визит Зеленского в Вашингтон показал, что "американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины". Он также предположил, что такие заявления приведут к тому, что Германия и Франция, являющиеся гарантами соглашений, отвернутся от Украины."И Украина останется один на один со своими проблемами", — добавил Джабаров.Ранее Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Его заявление последовало после визита Зеленского в США и его переговоров с американским коллегой Джо Байденом.
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир джабаров, минские соглашения
11:33 04.09.2021 (обновлено: 14:36 04.09.2021)
 
В Совфеде ответили на заявление Украины о Минских соглашениях

Сенатор Владимир Джабаров: заявление Киева об отказе от Минских соглашений безответственно

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров назвал заявление советника делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о Минских соглашениях безответственным.
"Это высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий на Донбассе", — отметил парламентарий в беседе с RT.
По мнению политика, визит Зеленского в Вашингтон показал, что "американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины". Он также предположил, что такие заявления приведут к тому, что Германия и Франция, являющиеся гарантами соглашений, отвернутся от Украины.
"И Украина останется один на один со своими проблемами", — добавил Джабаров.
Ранее Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Его заявление последовало после визита Зеленского в США и его переговоров с американским коллегой Джо Байденом.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ДжабаровМинские соглашения
 
 
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