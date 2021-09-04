https://ria.ru/20210904/slezhka-1748653936.html

Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон

Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон - РИА Новости, 04.09.2021

Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон

Причиной сбоев в работе смартфона в ряде случаев может быть программа-шпион, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T02:18

2021-09-04T02:18

2021-09-04T02:18

технологии

apple ios

google android

денис кусков

telecom daily

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МОСКВА, 4 сент — РИА Новости. Причиной сбоев в работе смартфона в ряде случаев может быть программа-шпион, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Основные признаки вмешательства в работу аппарата – внезапно садящаяся батарея и перезагрузки в тот момент, когда телефоном не пользуются.Проверить смартфон на вредоносный софт можно зайдя в список установленных программ. Нужно убедиться в отсутствии ПО, которое вы не устанавливали. Желательно проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям смартфона.По его словам, чтобы обезопасить себя, лучше обращаться за проверкой в официальные сервисные центры или компании, либо установить на смартфон лицензионный антивирус с функцией выявления шпионских программ. Такие можно найти в магазинах приложений Android и iOS, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210328/smartfon-1603161171.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, денис кусков, telecom daily