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Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон
Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон - РИА Новости, 04.09.2021
Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон
Причиной сбоев в работе смартфона в ряде случаев может быть программа-шпион, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T02:18
2021-09-04T02:18
2021-09-04T02:18
технологии
apple ios
google android
денис кусков
telecom daily
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МОСКВА, 4 сент — РИА Новости. Причиной сбоев в работе смартфона в ряде случаев может быть программа-шпион, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Основные признаки вмешательства в работу аппарата – внезапно садящаяся батарея и перезагрузки в тот момент, когда телефоном не пользуются.Проверить смартфон на вредоносный софт можно зайдя в список установленных программ. Нужно убедиться в отсутствии ПО, которое вы не устанавливали. Желательно проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям смартфона.По его словам, чтобы обезопасить себя, лучше обращаться за проверкой в официальные сервисные центры или компании, либо установить на смартфон лицензионный антивирус с функцией выявления шпионских программ. Такие можно найти в магазинах приложений Android и iOS, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210328/smartfon-1603161171.html
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технологии, apple ios, google android, денис кусков, telecom daily
Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон
Аналитик Кусков: сбои в работе смартфона может вызывать программа-шпион