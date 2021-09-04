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Наука
https://ria.ru/20210904/rogozin-1748725606.html
Рогозин рассказал о строительстве комплекса "Амур-СПГ"
Рогозин рассказал о строительстве комплекса "Амур-СПГ" - РИА Новости, 04.09.2021
Рогозин рассказал о строительстве комплекса "Амур-СПГ"
Стартовый комплекс для многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" на космодроме Восточный начнут строить после завершения создания стола для ракеты "Ангара",... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T22:52
2021-09-04T22:52
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
космос - риа наука
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стартовый комплекс для многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" на космодроме Восточный начнут строить после завершения создания стола для ракеты "Ангара", заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Это Восточный, это так называемая третья очередь, к которой мы приступим сразу после (завершения строительства стартового комплекса для) "Ангары", и эта ракета придёт на смену нашей легендарной ракете типа "Союз-2", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В первую очередь Восточного вошли стартовый и технический комплексы для ракеты "Союз-2", которая летает оттуда с 2016 года. В рамках второй очереди создается стартовый комплекс для ракеты "Ангара", первый пуск которой намечается в декабре 2023 года. В третью очередь ранее входили стартовые комплексы ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" и среднего "Союз-5".Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.
https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html
https://ria.ru/20210506/raketa-1731250762.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, союз, космос - риа наука
22:52 04.09.2021
 
Рогозин рассказал о строительстве комплекса "Амур-СПГ"

Рогозин: стартовый комплекс для ракеты "Амур-СПГ" построят на Восточном после "Ангары"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стартовый комплекс для многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" на космодроме Восточный начнут строить после завершения создания стола для ракеты "Ангара", заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Это Восточный, это так называемая третья очередь, к которой мы приступим сразу после (завершения строительства стартового комплекса для) "Ангары", и эта ракета придёт на смену нашей легендарной ракете типа "Союз-2", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Пуск ракеты-носителя Союз-2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 02:18
Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2"
В первую очередь Восточного вошли стартовый и технический комплексы для ракеты "Союз-2", которая летает оттуда с 2016 года. В рамках второй очереди создается стартовый комплекс для ракеты "Ангара", первый пуск которой намечается в декабре 2023 года. В третью очередь ранее входили стартовые комплексы ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" и среднего "Союз-5".
Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".
С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.
Двигатели РД-180 и РД-171 в музее предприятия Энергомаш - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 01:05
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