https://ria.ru/20210904/putin-1748713117.html
Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ
Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ - РИА Новости, 04.09.2021
Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия первых Игр стран СНГ в Казани, отметив, что игры посодействуют укреплению международного... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T19:17
2021-09-04T19:17
2021-09-04T19:17
общество
казань
владимир путин
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия первых Игр стран СНГ в Казани, отметив, что игры посодействуют укреплению международного гуманитарного сотрудничества.Торжественное открытие первых Игр стран СНГ состоится в Казани 4 сентября."Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодёжь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. И конечно, проведение этих масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.Путин выразил уверенность, что Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, а также оценить свои способности и физическую подготовку в преддверии престижных мировых стартов, Олимпийских игр."Со своей стороны отмечу – мы сделаем всё возможное, чтобы первые Игры стран СНГ прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210904/sng-1748688699.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казань, владимир путин, снг
Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ
Путин: Игры стран СНГ посодействуют укреплению международного гуманитарного сотрудничества