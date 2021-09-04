https://ria.ru/20210904/putin-1748713117.html

Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ

Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ - РИА Новости, 04.09.2021

Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия первых Игр стран СНГ в Казани, отметив, что игры посодействуют укреплению международного... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T19:17

2021-09-04T19:17

2021-09-04T19:17

общество

казань

владимир путин

снг

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия первых Игр стран СНГ в Казани, отметив, что игры посодействуют укреплению международного гуманитарного сотрудничества.Торжественное открытие первых Игр стран СНГ состоится в Казани 4 сентября."Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодёжь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. И конечно, проведение этих масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.Путин выразил уверенность, что Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, а также оценить свои способности и физическую подготовку в преддверии престижных мировых стартов, Олимпийских игр."Со своей стороны отмечу – мы сделаем всё возможное, чтобы первые Игры стран СНГ прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210904/sng-1748688699.html

казань

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общество, казань, владимир путин, снг