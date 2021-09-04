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Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге
Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.09.2021
Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге
Пожар на двух складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:56
2021-09-04T07:56
2021-09-04T13:38
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Пожар на двух складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня участвует более 40 человек и порядка десяти единиц техники.Позже появилось сообщение о локализации пожара."В 07:43 пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров. Угроза распространения снята. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении городского ГУ МЧС.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:56 04.09.2021 (обновлено: 13:38 04.09.2021)
Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге
Пожар на складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Петербурге