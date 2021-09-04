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Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге
Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.09.2021
Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге
Пожар на двух складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:56
2021-09-04T13:38
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Пожар на двух складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня участвует более 40 человек и порядка десяти единиц техники.Позже появилось сообщение о локализации пожара."В 07:43 пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров. Угроза распространения снята. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении городского ГУ МЧС.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:56 04.09.2021 (обновлено: 13:38 04.09.2021)
 
Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге

Пожар на складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Петербурге

© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на двух складах в Московском районе Санкт-Петербурга
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на двух складах в Московском районе Санкт-Петербурга
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Пожар на двух складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

"В 06:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, улица Кубинская 76 (промзона) <...> Происходит возгорание двух складов на общей площади порядка двух тысяч квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня участвует более 40 человек и порядка десяти единиц техники.
Позже появилось сообщение о локализации пожара.
"В 07:43 пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров. Угроза распространения снята. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении городского ГУ МЧС.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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