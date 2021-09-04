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Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге

Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.09.2021

Пожар площадью 2000 квадратных метров ликвидируют в Санкт-Петербурге

Пожар на двух складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:56

2021-09-04T07:56

2021-09-04T13:38

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Пожар на двух складах общей площадью две тысячи квадратных метров ликвидируют в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации огня участвует более 40 человек и порядка десяти единиц техники.Позже появилось сообщение о локализации пожара."В 07:43 пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров. Угроза распространения снята. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении городского ГУ МЧС.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)