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Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время
Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2021
Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит всего 100-200 тысяч... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:40
2021-09-04T06:41
происшествия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
айсен николаев
природные пожары в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит всего 100-200 тысяч гектаров, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Айсен Николаев.По его словам, оставшиеся пожары будут постепенно ликвидированы.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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происшествия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, айсен николаев, природные пожары в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:40 04.09.2021 (обновлено: 06:41 04.09.2021)
 
Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время

Глава Якутии Николаев: режим ЧС в связи с лесными пожарами снимут в ближайшие дни

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит всего 100-200 тысяч гектаров, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Айсен Николаев.

"Пожаров почти нет. Осталось их порядка 100-200 тысяч гектаров, но они все в труднодоступной гористой территории, и, мы думаем, в ближайшие дни режим чрезвычайной ситуации мы будем снимать", - сказал Николаев.

По его словам, оставшиеся пожары будут постепенно ликвидированы.

"Никакой угрозы населенным пунктам нет. В целом можно сказать, что ситуация сейчас практически нормальная", - добавил он.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 11:57
Путин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с пожарами в Якутии
 
ПроисшествияВладивостокДальневосточный федеральный университетАйсен НиколаевПриродные пожары в РоссииВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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