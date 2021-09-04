https://ria.ru/20210904/pozhar-1748660181.html

Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время

Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2021

Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит всего 100-200 тысяч... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:40

2021-09-04T06:40

2021-09-04T06:41

происшествия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

айсен николаев

природные пожары в россии

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит всего 100-200 тысяч гектаров, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Айсен Николаев.По его словам, оставшиеся пожары будут постепенно ликвидированы.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/pozhary-1748135155.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, айсен николаев, природные пожары в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)