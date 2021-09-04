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Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время
Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время - РИА Новости, 04.09.2021
Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит всего 100-200 тысяч... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:40
2021-09-04T06:40
2021-09-04T06:41
происшествия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
айсен николаев
природные пожары в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в Якутии будет снят в ближайшие дни, пожаров в республике уже почти нет, горит всего 100-200 тысяч гектаров, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Айсен Николаев.По его словам, оставшиеся пожары будут постепенно ликвидированы.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, айсен николаев, природные пожары в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:40 04.09.2021 (обновлено: 06:41 04.09.2021)
Николаев: режим ЧС в Якутии снимут в ближайшее время
Глава Якутии Николаев: режим ЧС в связи с лесными пожарами снимут в ближайшие дни