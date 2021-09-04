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Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней

Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней - РИА Новости, 04.09.2021

Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней

В Нижнем Новгороде 24 августа 23-летняя девушка уехала из дома на свидание и перестала выходить на связь. Поисками пропавшей занялись волонтеры и полиция, однако обнаружена она была случайно – во время проверки гаража, где мог находиться другой разыскиваемый мужчина.

2021-09-04T21:12

2021-09-04T21:12

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видео

нижний новгород

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Девушка рассказала, что во время первого свидания мужчина, угрожая ножом, завел ее в "бункер" и несколько дней подряд совершал над ней насильственные действия. Подозреваемый в совершении преступления уже арестован. Следственные действия продолжаются.

нижний новгород

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней В Нижнем Новгороде 24 августа 23-летняя девушка уехала из дома на свидание и перестала выходить на связь. Поисками пропавшей занялись волонтеры и полиция, однако обнаружена она была случайно – во время проверки гаража, где мог находиться другой разыскиваемый мужчина. Девушка рассказала, что во время первого свидания мужчина, угрожая ножом, завел ее в «бункер» и несколько дней подряд совершал над ней насильственные действия. Подозреваемый в совершении преступления уже арестован. Следственные действия продолжаются. 2021-09-04T21:12 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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