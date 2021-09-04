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Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней
Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней - РИА Новости, 04.09.2021
Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней
В Нижнем Новгороде 24 августа 23-летняя девушка уехала из дома на свидание и перестала выходить на связь. Поисками пропавшей занялись волонтеры и полиция, однако обнаружена она была случайно – во время проверки гаража, где мог находиться другой разыскиваемый мужчина.
2021-09-04T21:12
2021-09-04T21:12
2021-09-04T21:12
видео
нижний новгород
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Девушка рассказала, что во время первого свидания мужчина, угрожая ножом, завел ее в "бункер" и несколько дней подряд совершал над ней насильственные действия. Подозреваемый в совершении преступления уже арестован. Следственные действия продолжаются.
нижний новгород
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748719342_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_efc291af5c8e6710a867ac2f3082e602.jpg
Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней
В Нижнем Новгороде 24 августа 23-летняя девушка уехала из дома на свидание и перестала выходить на связь. Поисками пропавшей занялись волонтеры и полиция, однако обнаружена она была случайно – во время проверки гаража, где мог находиться другой разыскиваемый мужчина. Девушка рассказала, что во время первого свидания мужчина, угрожая ножом, завел ее в «бункер» и несколько дней подряд совершал над ней насильственные действия. Подозреваемый в совершении преступления уже арестован. Следственные действия продолжаются.
2021-09-04T21:12
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нижний новгород, видео
Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней
В Нижнем Новгороде 24 августа 23-летняя девушка уехала из дома на свидание и перестала выходить на связь. Поисками пропавшей занялись волонтеры и полиция, однако обнаружена она была случайно – во время проверки гаража, где мог находиться другой разыскиваемый мужчина.
2021-09-04T21:12
true
PT1M19S
Гаражная пленница: насильник удерживал девушку в Нижнем Новгороде 10 дней
В Нижнем Новгороде 24 августа 23-летняя девушка уехала из дома на свидание и перестала выходить на связь. Поисками пропавшей занялись волонтеры и полиция, однако обнаружена она была случайно – во время проверки гаража, где мог находиться другой разыскиваемый мужчина.