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Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину
Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину - РИА Новости, 04.09.2021
Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину
Чтобы найти достойного мужчину, стоит присмотреться к прихожанам во время богослужений в храмах, а также на занятиях по катехизации, считает председатель отдела РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T17:47
2021-09-04T17:47
2021-09-04T17:47
религия
общество
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
россия
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Чтобы найти достойного мужчину, стоит присмотреться к прихожанам во время богослужений в храмах, а также на занятиях по катехизации, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину", - сказал Иларион в эфире "России 24", отвечая на вопрос телезрительницы о том, как найти достойного мужчину и выйти замуж".Митрополит отметил, что он знает очень много случаев, когда люди познакомились в храме во время богослужения, браки между прихожанами очень часто бывают прочными и долговечными.
https://ria.ru/20190806/1557190444.html
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общество, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, россия
Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину
Митрополит Иларион: почаще ходите в храм и в воскресную школу