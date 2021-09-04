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Религия
https://ria.ru/20210904/mitropolit-1748707894.html
Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину
Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину - РИА Новости, 04.09.2021
Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину
Чтобы найти достойного мужчину, стоит присмотреться к прихожанам во время богослужений в храмах, а также на занятиях по катехизации, считает председатель отдела РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T17:47
2021-09-04T17:47
религия
общество
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
россия
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Чтобы найти достойного мужчину, стоит присмотреться к прихожанам во время богослужений в храмах, а также на занятиях по катехизации, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину", - сказал Иларион в эфире "России 24", отвечая на вопрос телезрительницы о том, как найти достойного мужчину и выйти замуж".Митрополит отметил, что он знает очень много случаев, когда люди познакомились в храме во время богослужения, браки между прихожанами очень часто бывают прочными и долговечными.
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общество, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, россия
17:47 04.09.2021
 
Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину

Митрополит Иларион: почаще ходите в храм и в воскресную школу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Чтобы найти достойного мужчину, стоит присмотреться к прихожанам во время богослужений в храмах, а также на занятиях по катехизации, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину", - сказал Иларион в эфире "России 24", отвечая на вопрос телезрительницы о том, как найти достойного мужчину и выйти замуж".
Митрополит отметил, что он знает очень много случаев, когда люди познакомились в храме во время богослужения, браки между прихожанами очень часто бывают прочными и долговечными.
Венчание - РИА Новости, 1920, 06.08.2019
6 августа 2019, 08:00Религия
"Развода нет". Как возможны развенчание и новый брак
 
РелигияОбществоОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионРоссия
 
 
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