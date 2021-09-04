https://ria.ru/20210904/mitropolit-1748707894.html

Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину

Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину - РИА Новости, 04.09.2021

Митрополит Иларион рассказал, как верующим найти вторую половину

Чтобы найти достойного мужчину, стоит присмотреться к прихожанам во время богослужений в храмах, а также на занятиях по катехизации, считает председатель отдела РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T17:47

2021-09-04T17:47

2021-09-04T17:47

религия

общество

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

россия

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Чтобы найти достойного мужчину, стоит присмотреться к прихожанам во время богослужений в храмах, а также на занятиях по катехизации, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Почаще ходите в храм, присматривайтесь к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретете там свою вторую половину", - сказал Иларион в эфире "России 24", отвечая на вопрос телезрительницы о том, как найти достойного мужчину и выйти замуж".Митрополит отметил, что он знает очень много случаев, когда люди познакомились в храме во время богослужения, браки между прихожанами очень часто бывают прочными и долговечными.

https://ria.ru/20190806/1557190444.html

россия

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общество, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, россия