https://ria.ru/20210904/mashina-1748667295.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.09.2021

На МКАД загорелся автомобиль

Движение на внешней стороне 44 километра Московской кольцевой автодороги перекрыто из-за загоревшегося автомобиля, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:05

2021-09-04T09:05

2021-09-04T09:17

происшествия

департамент транспорта г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение на внешней стороне 44 километра Московской кольцевой автодороги перекрыто из-за загоревшегося автомобиля, сообщает столичный дептранс."На внешней стороне 44-го км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) загорелся автомобиль. Движение по дублёру временно перекрыто, будьте внимательны", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".По уточненным данным, движение на внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги восстановлено, сообщает столичный дептранс."Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

https://ria.ru/20210903/dtp-1748634879.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, департамент транспорта г. москвы