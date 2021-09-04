https://ria.ru/20210904/mashina-1748667295.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.09.2021
На МКАД загорелся автомобиль
Движение на внешней стороне 44 километра Московской кольцевой автодороги перекрыто из-за загоревшегося автомобиля, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:05
2021-09-04T09:05
2021-09-04T09:17
происшествия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение на внешней стороне 44 километра Московской кольцевой автодороги перекрыто из-за загоревшегося автомобиля, сообщает столичный дептранс."На внешней стороне 44-го км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) загорелся автомобиль. Движение по дублёру временно перекрыто, будьте внимательны", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".По уточненным данным, движение на внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автодороги восстановлено, сообщает столичный дептранс."Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
https://ria.ru/20210903/dtp-1748634879.html
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происшествия, департамент транспорта г. москвы
09:05 04.09.2021 (обновлено: 09:17 04.09.2021)
На МКАД загорелся автомобиль
Движение на внешней стороне 44 км МКАД перекрыто из-за загоревшейся машины