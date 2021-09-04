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На Кубани проверят Северный парк, где мужчины кидали камни в страусов
На Кубани проверят Северный парк, где мужчины кидали камни в страусов - РИА Новости, 04.09.2021
На Кубани проверят Северный парк, где мужчины кидали камни в страусов
Полиция проводит проверку по инциденту, который произошел в Северном парке города Славянска-на-Кубани, где мужчины кидали камни в страусов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:44
2021-09-04T11:44
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку по инциденту, который произошел в Северном парке города Славянска-на-Кубани, где мужчины кидали камни в страусов, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно как молодые люди пробрались в вольер к страусам и кидают в них камни. По информации из социальных сетей, мужчины обливали птиц газировкой, а жалобы местных жителей охрана парка проигнорировала."Материал зарегистрирован, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.Детали и обстоятельства произошедшего уточняются, подчеркнули в управлении МВД по Краснодарскому краю.
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происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край
11:44 04.09.2021
 
На Кубани проверят Северный парк, где мужчины кидали камни в страусов

Полиция проверит Северный парк в Славянске-на-Кубани, где мужчины кидали камни в страусов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку по инциденту, который произошел в Северном парке города Славянска-на-Кубани, где мужчины кидали камни в страусов, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно как молодые люди пробрались в вольер к страусам и кидают в них камни. По информации из социальных сетей, мужчины обливали птиц газировкой, а жалобы местных жителей охрана парка проигнорировала.
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"Материал зарегистрирован, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Детали и обстоятельства произошедшего уточняются, подчеркнули в управлении МВД по Краснодарскому краю.
 
ПроисшествияСлавянск-на-КубаниКраснодарский край
 
 
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