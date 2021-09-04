https://ria.ru/20210904/kuban-1748680396.html

На Кубани проверят Северный парк, где мужчины кидали камни в страусов

На Кубани проверят Северный парк, где мужчины кидали камни в страусов - РИА Новости, 04.09.2021

На Кубани проверят Северный парк, где мужчины кидали камни в страусов

Полиция проводит проверку по инциденту, который произошел в Северном парке города Славянска-на-Кубани, где мужчины кидали камни в страусов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:44

2021-09-04T11:44

2021-09-04T11:44

происшествия

славянск-на-кубани

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку по инциденту, который произошел в Северном парке города Славянска-на-Кубани, где мужчины кидали камни в страусов, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно как молодые люди пробрались в вольер к страусам и кидают в них камни. По информации из социальных сетей, мужчины обливали птиц газировкой, а жалобы местных жителей охрана парка проигнорировала."Материал зарегистрирован, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.Детали и обстоятельства произошедшего уточняются, подчеркнули в управлении МВД по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20210830/altay-1747797821.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край