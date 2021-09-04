https://ria.ru/20210904/koronavirus-1748676801.html

Медсестра из Волжского рассказала о работе ковидария, где лечат беременных

Медсестра из Волжского рассказала о работе ковидария, где лечат беременных - РИА Новости, 04.09.2021

Медсестра из Волжского рассказала о работе ковидария, где лечат беременных

Вопрос, идти в "красную зону" или нет, не стоял перед Ольгой Волчанской - главной медсестрой инфекционного госпиталя из Волжского, где лечат от коронавируса в... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:09

2021-09-04T11:09

2021-09-04T11:37

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ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область), 4 сен - РИА Новости, Светлана Самсонова. Вопрос, идти в "красную зону" или нет, не стоял перед Ольгой Волчанской - главной медсестрой инфекционного госпиталя из Волжского, где лечат от коронавируса в основном беременных женщин и кардиологических больных. Она считает, что раз надела белый халат, то должна быть готова ко всему, в том числе работать и в трудных условиях.Медсестра рассказала корреспонденту РИА Новости о специфике лечения женщин в положении, как изменилась работа в ковидарии с начала пандемии и чем еще опасен COVID-19 новой волны.Тихое местоВ мае 2020 года четырехэтажный кардиологический корпус больницы №3 города Волжский, расположенного в 30 км от Волгограда, перепрофилировали в инфекционный госпиталь. На данный момент он рассчитан на 230 коек, а на экстренный случай в больнице зарезервировано еще 20. Сюда везут больных не только из Волжского и Волгограда, но из близлежащих районов области. В первую очередь в ковидарий госпитализируют беременных женщин и "сердечников" с коронавирусом.Чтобы попасть в "красную зону", где лежат больные с COVID-19, необходимо правильно экипироваться. Волчанская работает с первого дня открытия госпиталя, за это время она и ее коллеги научились быстро одеваться: считанные минуты - и медицинский костюм, одноразовый защитный комбинезон с капюшоном, под которым еще и косынка, две пары перчаток, маска и очки уже на ней. Корреспонденту РИА Новости помогали с костюмом санитарки."Мы уже, как солдаты: раз, два - и оделись!" - говорит Ольга, обматывая себя скотчем у шеи, на руках и ногах, чтобы костюм и бахилы плотно сидели. Чтобы врачи как можно меньше тратили времени на переодевания, санитарки все раскладывают по полочкам – отдельно костюмы, маски, перчатки. Каждый знает, где и что лежит.Помещения, где переодевается персонал, от входа в "красную зону" отделяет небольшой коридор, часть которого завешена плотной полиэтиленовой шторой, а вместо порога – лоток с дезинфицирующим раствором, в который необходимо наступить. Рядом со входом – реанимационное отделение. Под реанимацию отдано две палаты, в них лежат 18 человек, почти все - с кислородными масками и двое - на аппарате искусственной вентиляции легких.В реанимации стоит тишина, слышно только, как работают аппараты ИВЛ. Врачи, оказывающие помощь одному из пациентов, которому резко стало плохо, делают все манипуляции без лишней суеты, спокойно и размеренно: вкалывают лекарство, проверяют показания приборов и проводят интубацию, чтобы подключить его к ИВЛ."Тяжелых случаев стало больше. Данного пациента перевели на искусственную вентиляцию легких в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. Сейчас в реанимации в основном люди старшего возраста с сопутствующими заболеваниями сердца, эндокринной системы, с сахарным диабетом, острым коронарным синдромом, есть и беременная", - рассказывает врач-реаниматолог Гарик Саркисян.Он работает в этом инфекционном госпитале четыре месяца, перевелся из другого ковидария. В его практике есть случаи выздоровления пациентов с 90-процентным поражением легких. Самое главное, считает врач, чтобы пациент сам верил в то, что сможет победить болезнь, от настроя порой зависит жизнь. Саркисян говорит, что самое страшное в его работе кому-то не помочь.Особенно внимательно в реанимации следят за состоянием единственной беременной – 31-летней Зульфии. Женщина лежит почти без движения на кровати, но она в сознании и даже может говорить. "Жду второго ребенка. Старшая дочка, ей два года, с мужем. Скучаю по ним, здесь нельзя пользоваться телефоном, но мне передают, что муж звонил", - рассказала она.По словам главной медсестры, Зульфию только недавно перевели в реанимационное отделение: несмотря на то, что у нее небольшое поражение легких, у нее несколько дней держится температура. "Здесь, под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер, надежнее. Как опасность минует, переведем обратно в палату", - говорит Волчанская.В соседнюю реанимационную палату недавно перевили и 45-летнего Дмитрия, у него тоже долго держится температура. Чтобы было легче дышать, он лежит на животе. "Так диафрагма не давит на легкие, и они раскрываются", - поясняет медсестра."Я уже второй раз в больнице с коронавирусом. Первый раз у меня была пневмония два месяца назад, но тогда вылечился за неделю. Сейчас уже дольше лежу. Неприятно это все. У меня и жена тоже тут лежит. Оба заболели", - говорит Дмитрий.Узнают по глазамСмена врачей и медсестер в "красной зоне" длится четыре часа. В полном защитном обмундировании они берут кровь, измеряют давление, сатурацию, даже проводят операции. Тяжело, но за полтора года работы, признаются, привыкли. После четырехчасовой смены они выходят в "чистую зону" - отдыхают, едят, заполняют документы, делают назначения, проверяют анализы, затем - снова к больным. В общей сложности с коронавирусными больными они проводят 12 часов за суточное дежурство, но в случае необходимости могут и дольше."Идти работать в "красную зону" или нет, я даже вопроса себе такого не задавала. Конечно, нужно идти и выполнять свой долг. Когда надели белые халаты, мы же понимали, что может быть в нашей жизни всякое и что оказание помощи пациентам - это наше призвание, наша работа. Хотя у нас были такие сотрудники, которые уходили работать в другие больницы, но через месяц-два они возвращались, но уже как пациенты", - рассказывает Волчанская, пока поднимаемся на четвертый этаж, где лежат беременные женщины.Ольга и сама в прошлом году переболела коронавирусом, у нее было 50 процентов поражения легких, но лечилась она амбулаторно. Сейчас она уже прошла полный курс вакцинации, как и практически все сотрудники больницы. "Кто побывал в "красной зоне", видел глаза людей, которым нечем дышать, не надо объяснять опасность коронавирусной инфекции. Только иммунизация нас может защитить", - говорит медсестра.В больнице наступило время полдника, санитарки, также облаченные в защитные костюмы, развозили на тележке еду по палатам – гречневая каша с мясом, вареные яйца, чай с выпечкой."Вкусно. Но домой все-таки хочется", - говорит одна из беременных пациенток. Она здесь уже вторую неделю. Сначала заболел муж, но он перенес коронавирус в легкой форме, а она оказалась здесь. "Лекарства тут есть, персонал о нас заботится. Надеюсь, что в конце недели меня уже выпишут", - говорит женщина.Спустились на второй этаж – к "сердечникам". В больничном коридоре практически никого нет, только две медсестры, заполняющие журналы. Здесь тоже тихо. Пациентов стараются не выпускать из палат, чтобы не было перекрестного инфицирования. Да и в самих палатах тоже не шумно: больным, которым тяжело дышать, не до громких разговоров."Обязательно напишите о прекрасной работе наших медиков, они такие внимательные", - просит Зоя Александровна, ей под 70 лет. Говорит, что вся семья слегла с короновирусом. "Мы научились различать медсестер, врачей, хоть мы не знаем их ни по фигуре, ни в лицо. А смотрим в глаза - и видим, кто именно пришел. Это Катя пришла, видим, какое у нее сегодня хорошее настроение. Плохое настроение они и не показывают никому, молодцы. А мы бывает со своими претензиями, со своими болячками", - рассказывает женщина.Ее соседка Нина Кирилловна, тоже пенсионерка, признается, что только после того, как она заболела, у нее изменилось отношение к ковиду. "Одно дело, когда слышишь, а другое, когда болеешь сам. Когда задыхаешься, не хватает воздуха, ничего не мило... Надо быть осторожными и сразу обращаться к врачу", - дает она свой совет.Жесткий отборВыйти из "красной зоны" нельзя просто так. Сначала человека в защитном костюме опрыскивают хлорсодержащем раствором, потом нужно обмакнуть в дезинфицирующую жидкость руки в перчатках и только затем можно пройти в следующий шлюз за шторой. Здесь надо аккуратно снять с себя комбинезон, бахилы, косынку, положить их в контейнеры с жидкостью. Это все выбросят после дезинфекции. Последними снимаются перчатки. В "красной зоне" с Волчанской мы провели около двух часов - из перчаток пришлось буквально выливать собственный пот."Это сейчас все врачи и медсестры понимают, зачем такие меры предосторожности нужны. Еще год назад мне некоторые говорили, что это все не нужно, медсестры отказывались делать дезинфекцию, раскладывать по пакетам индивидуальные средства защиты. Некоторые шли в "красную зону" только зарабатывать деньги, но не хотели работать по тем требованиям, которые я предъявляла. С такими, конечно, мы расстались", - отметила заместитель главного врача по медицинской части больницы №3 Мария Магдеева, которая встретила нас на выходе из "красной зоны".По ее словам, руководству медучреждения пришлось проводить жесткий отбор персонала для работы в ковидном госпитале, врачам даже приходилось сдавать экзамены. Зато теперь, спустя полтора года, коллектив работает как слаженный механизм: каждый знает, что и как нужно делать, нет лишней суеты.В прошлом году, когда кардиологический корпус начал работать как ковидарий, сложно пришлось не только врачам. По словам начальника по медицинской части, больничная кухня не была рассчитана на резко увеличившееся число пациентов, а еще надо было кормить персонал."Нам помогали и продолжают помогать местные жители. Например, чеченская диаспора, фонд "Надежда". Они готовили для нас, привозили продукты и подарки для мам-одиночек, работающих в больнице. Очень помогают церковные приходы", - говорит Магдеева.Когда все пройдетПо словам Волчанской, течение заболевания происходит по-разному: тяжело коронавирус могут переносить и пожилые, и молодые.Особенно она переживает за беременных: по ее словам, ни одного летального случая среди таких пациенток у них в больнице не было."Вирус сейчас иначе поражает легкие. Пневмония протекает по тромботическому типу больше. Раньше образовывались "матовые стекла" при поражении, теперь тромбы образуются, свертывается кровь. Приходится большие дозы антикоагулянтов давать", - говорит Магдеева.На вопрос, когда закончится, по их мнению, пандемия, собеседницы отвечают: когда люди научатся соблюдать меры безопасности, пройдут вакцинацию. Волчанская отметила, что вот в последние дни наметилось снижение числа поступающих в больницу."Пусть это всего на 2-3 человека меньше, но на душе уже радостнее становится", - призналась она.

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https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739064392.html

https://ria.ru/20210620/vaktsinatsiya-1737771831.html

https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594405456.html

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"Тяжелые случаи участились" – реаниматолог о заболеваемости коронавирусом Врач-реаниматолог из ковидного госпиталя в Волжском (Волгоградская область) рассказал, что сейчас коронавирус тяжелее переносится больными, в реанимацию попадают и беременные женщины. 2021-09-04T11:09 true PT0M38S

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общество, волжский, волгоград, здоровье - общество, коронавирус covid-19