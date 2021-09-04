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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 04.09.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:05
2021-09-04T11:05
2021-09-04T11:05
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
республика бурятия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва - 0,1%; Республика Алтай, республик Бурятия - 0,16%; Орловская область, Московская область - 0,18%", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
москва
республика бурятия
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, республика бурятия, коронавирус в россии
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,1%