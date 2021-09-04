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В Москве за сутки выявили 1549 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 1549 случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2021
В Москве за сутки выявили 1549 случаев COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1549, 1494 и 756 соответственно, сообщили... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:03
2021-09-04T11:03
2021-09-04T11:04
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общество
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москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1549, 1494 и 756 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1 549, Санкт-Петербург - 1 494, Московская область - 756", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах - соответственно 26, 14 и 10 случаев.
https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748498305.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:03 04.09.2021 (обновлено: 11:04 04.09.2021)
В Москве за сутки выявили 1549 случаев COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки выявили 1549 случаев COVID-19