https://ria.ru/20210904/koronavirus-1748675962.html

В Москве за сутки выявили 1549 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 1549 случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2021

В Москве за сутки выявили 1549 случаев COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1549, 1494 и 756 соответственно, сообщили... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:03

2021-09-04T11:03

2021-09-04T11:04

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1549, 1494 и 756 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1 549, Санкт-Петербург - 1 494, Московская область - 756", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах - соответственно 26, 14 и 10 случаев.

https://ria.ru/20210903/vaktsinatsiya-1748498305.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии