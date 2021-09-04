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Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводка
Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 04.09.2021
Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводка
Правительство России возместит бюджету Забайкалья выплаты гражданам, которые пострадали от паводка, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:42
2021-09-04T10:42
общество
забайкальский край
правительство рф
михаил мишустин
дальний восток
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России возместит бюджету Забайкалья выплаты гражданам, которые пострадали от паводка, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что средства возместят за оказание единовременной материальной помощи гражданам, а также компенсируют выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости. Использование выделенных средств поставили на контроль МЧС. Ведомству поручено представить об этом доклад в правительство до 1 февраля 2022 года."В июне 2021 года в Забайкальском крае выпало большое количество осадков. Это привело к повышению уровня воды в реках и сильному паводку. В регионе был введён режим ЧС", - говорится в сообщении.Добавляется, что ситуация с паводками в Забайкальском крае обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Его по поручению президента провел премьер-министр в рамках рабочей поездки в ДФО.
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общество, забайкальский край, правительство рф, михаил мишустин, дальний восток
10:42 04.09.2021
 
Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводка

Правительство компенсирует бюджету Забайкальского края выплаты пострадавшим от паводка

© Фото : Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. ГурулёваЧастичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
Частичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России возместит бюджету Забайкалья выплаты гражданам, которые пострадали от паводка, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральный центр направит в Забайкальский край средства на возмещение расходов региона по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим от паводка в июне 2021 года. Такое распоряжение подписал... Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства возместят за оказание единовременной материальной помощи гражданам, а также компенсируют выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости. Использование выделенных средств поставили на контроль МЧС. Ведомству поручено представить об этом доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.
"В июне 2021 года в Забайкальском крае выпало большое количество осадков. Это привело к повышению уровня воды в реках и сильному паводку. В регионе был введён режим ЧС", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ситуация с паводками в Забайкальском крае обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Его по поручению президента провел премьер-министр в рамках рабочей поездки в ДФО.
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ОбществоЗабайкальский крайПравительство РФМихаил МишустинДальний Восток
 
 
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