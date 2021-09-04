https://ria.ru/20210904/kompensatsiya-1748669825.html

Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводка

Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 04.09.2021

Правительство компенсирует Забайкалью выплаты пострадавшим от паводка

Правительство России возместит бюджету Забайкалья выплаты гражданам, которые пострадали от паводка, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T10:42

2021-09-04T10:42

2021-09-04T10:42

общество

забайкальский край

правительство рф

михаил мишустин

дальний восток

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России возместит бюджету Забайкалья выплаты гражданам, которые пострадали от паводка, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что средства возместят за оказание единовременной материальной помощи гражданам, а также компенсируют выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости. Использование выделенных средств поставили на контроль МЧС. Ведомству поручено представить об этом доклад в правительство до 1 февраля 2022 года."В июне 2021 года в Забайкальском крае выпало большое количество осадков. Это привело к повышению уровня воды в реках и сильному паводку. В регионе был введён режим ЧС", - говорится в сообщении.Добавляется, что ситуация с паводками в Забайкальском крае обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Его по поручению президента провел премьер-министр в рамках рабочей поездки в ДФО.

https://ria.ru/20210813/uscherb-1745677386.html

забайкальский край

дальний восток

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общество, забайкальский край, правительство рф, михаил мишустин, дальний восток