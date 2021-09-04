https://ria.ru/20210904/kaliforniya-1748716159.html

В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек

В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек - РИА Новости, 04.09.2021

В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек

Пять пропавших членов экипажа вертолета ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Калифорнии, признаны погибшими, сообщает Тихоокеанский флот США. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T20:02

2021-09-04T20:02

2021-09-04T20:04

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военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Пять пропавших членов экипажа вертолета ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Калифорнии, признаны погибшими, сообщает Тихоокеанский флот США.Вертолет ВМС США в среду потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln и упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега. Один член экипажа потерпевшего крушения вертолета был спасен. В ходе инцидента пострадали пятеро моряков авианосца.

https://ria.ru/20210828/protest-1747629604.html

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сан-диего

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, калифорния, сан-диего, военно-морские силы сша