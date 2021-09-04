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В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек
В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек - РИА Новости, 04.09.2021
В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек
Пять пропавших членов экипажа вертолета ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Калифорнии, признаны погибшими, сообщает Тихоокеанский флот США. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T20:02
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калифорния
сан-диего
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Пять пропавших членов экипажа вертолета ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Калифорнии, признаны погибшими, сообщает Тихоокеанский флот США.Вертолет ВМС США в среду потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln и упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега. Один член экипажа потерпевшего крушения вертолета был спасен. В ходе инцидента пострадали пятеро моряков авианосца.
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в мире, сша, калифорния, сан-диего, военно-морские силы сша
20:02 04.09.2021 (обновлено: 20:04 04.09.2021)
 
В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек

В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять членов экипажа

© Flickr / U.S. Pacific FleetВертолет MH-60S Knight Hawk и эскадренный миноносец USS Chafee Тихоокеанского флота ВМС США
Вертолет MH-60S Knight Hawk и эскадренный миноносец USS Chafee Тихоокеанского флота ВМС США - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Flickr / U.S. Pacific Fleet
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Пять пропавших членов экипажа вертолета ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Калифорнии, признаны погибшими, сообщает Тихоокеанский флот США.

"ВМС США признали погибшими пять пропавших членов экипажа потерпевшего крушение вертолета MH-60S", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.

Вертолет ВМС США в среду потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln и упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега. Один член экипажа потерпевшего крушения вертолета был спасен. В ходе инцидента пострадали пятеро моряков авианосца.
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