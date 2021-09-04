07:43 04.09.2021 (обновлено: 07:44 04.09.2021)
После ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию
Кожемяко: после ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Энергетики после ледяного дождя 2020 года, когда часть Владивостока надолго осталась без света, проложили дополнительную линию электроснабжения, идут пуско-наладочные работы, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.
В Приморье, где 18-20 ноября 2020 года прошел снежный циклон, вводили режим чрезвычайной ситуации. Множество жителей региона, в основном жители Владивостока, оставались без света, тепла и воды. На острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря, режим ЧС во Владивостоке и Артеме - 21 декабря.
"Первая проблема, с которой мы столкнулись после ледяного дождя - это слабая надежность электроснабжения. Тогда Первомайский район Владивостока на несколько дней остался без света. Стало ясно, что нужна дополнительная линия, чтобы укрепить мощности, продублировать существующую и не допустить повторение такой ситуации. Еще в январе приступили к работам, что было непросто. Потребовалось провести большие земляные и инженерные работы. Сейчас прокладка кабельной линии полностью завершена. Идут пуско-наладочные работы, после чего будет подано напряжение", - сказал Кожемяко.
По его словам, вторая и очевидная проблема - это урон, который был нанесен природе. Погибли тысячи деревьев, среди которых представители древних редчайших видов.
"Мы занимаемся восстановлением с весны, помогают все. Неравнодушные жители и организации, все вместе взялись за общее дело – восстановление зеленых насаждений. Закуплено почти 14 тысяч саженцев, из них больше тысячи высажено. Больше 12 тысяч планируется к высадке осенью. В настоящее время максимально вывезены все обломки веток вдоль дорог, осталось незначительное количество на придомовых территориях", - отметил губернатор.
Он добавил, что сейчас Ботаническим садом ДВО РАН проводится обследование деревьев, по итогу будет получено заключение, в котором будет указано, какие деревья необходимо полностью заменить.
"После чего по этой информации мы сможем планировать, какие еще деревья нам необходимо будет высадить на следующий год", - добавил собеседник.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.