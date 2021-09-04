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После ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию
После ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию - РИА Новости, 04.09.2021
После ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию
Энергетики после ледяного дождя 2020 года, когда часть Владивостока надолго осталась без света, проложили дополнительную линию электроснабжения, идут... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:43
2021-09-04T07:44
артем
владивосток
русский (остров)
олег кожемяко
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Энергетики после ледяного дождя 2020 года, когда часть Владивостока надолго осталась без света, проложили дополнительную линию электроснабжения, идут пуско-наладочные работы, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.В Приморье, где 18-20 ноября 2020 года прошел снежный циклон, вводили режим чрезвычайной ситуации. Множество жителей региона, в основном жители Владивостока, оставались без света, тепла и воды. На острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря, режим ЧС во Владивостоке и Артеме - 21 декабря.По его словам, вторая и очевидная проблема - это урон, который был нанесен природе. Погибли тысячи деревьев, среди которых представители древних редчайших видов."Мы занимаемся восстановлением с весны, помогают все. Неравнодушные жители и организации, все вместе взялись за общее дело – восстановление зеленых насаждений. Закуплено почти 14 тысяч саженцев, из них больше тысячи высажено. Больше 12 тысяч планируется к высадке осенью. В настоящее время максимально вывезены все обломки веток вдоль дорог, осталось незначительное количество на придомовых территориях", - отметил губернатор.Он добавил, что сейчас Ботаническим садом ДВО РАН проводится обследование деревьев, по итогу будет получено заключение, в котором будет указано, какие деревья необходимо полностью заменить."После чего по этой информации мы сможем планировать, какие еще деревья нам необходимо будет высадить на следующий год", - добавил собеседник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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артем
владивосток
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артем, владивосток, русский (остров), олег кожемяко, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:43 04.09.2021 (обновлено: 07:44 04.09.2021)
 
После ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию

Кожемяко: после ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Энергетики после ледяного дождя 2020 года, когда часть Владивостока надолго осталась без света, проложили дополнительную линию электроснабжения, идут пуско-наладочные работы, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.
В Приморье, где 18-20 ноября 2020 года прошел снежный циклон, вводили режим чрезвычайной ситуации. Множество жителей региона, в основном жители Владивостока, оставались без света, тепла и воды. На острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря, режим ЧС во Владивостоке и Артеме - 21 декабря.
"Первая проблема, с которой мы столкнулись после ледяного дождя - это слабая надежность электроснабжения. Тогда Первомайский район Владивостока на несколько дней остался без света. Стало ясно, что нужна дополнительная линия, чтобы укрепить мощности, продублировать существующую и не допустить повторение такой ситуации. Еще в январе приступили к работам, что было непросто. Потребовалось провести большие земляные и инженерные работы. Сейчас прокладка кабельной линии полностью завершена. Идут пуско-наладочные работы, после чего будет подано напряжение", - сказал Кожемяко.
По его словам, вторая и очевидная проблема - это урон, который был нанесен природе. Погибли тысячи деревьев, среди которых представители древних редчайших видов.
"Мы занимаемся восстановлением с весны, помогают все. Неравнодушные жители и организации, все вместе взялись за общее дело – восстановление зеленых насаждений. Закуплено почти 14 тысяч саженцев, из них больше тысячи высажено. Больше 12 тысяч планируется к высадке осенью. В настоящее время максимально вывезены все обломки веток вдоль дорог, осталось незначительное количество на придомовых территориях", - отметил губернатор.
Он добавил, что сейчас Ботаническим садом ДВО РАН проводится обследование деревьев, по итогу будет получено заключение, в котором будет указано, какие деревья необходимо полностью заменить.
"После чего по этой информации мы сможем планировать, какие еще деревья нам необходимо будет высадить на следующий год", - добавил собеседник.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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АртемВладивостокРусский (остров)Олег КожемякоРоссийская академия наукДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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