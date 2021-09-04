https://ria.ru/20210904/energoliniya-1748663676.html

После ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию

После ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию - РИА Новости, 04.09.2021

После ледяного циклона во Владивостоке подключат дополнительную энерголинию

Энергетики после ледяного дождя 2020 года, когда часть Владивостока надолго осталась без света, проложили дополнительную линию электроснабжения, идут... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:43

2021-09-04T07:43

2021-09-04T07:44

артем

владивосток

русский (остров)

олег кожемяко

российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Энергетики после ледяного дождя 2020 года, когда часть Владивостока надолго осталась без света, проложили дополнительную линию электроснабжения, идут пуско-наладочные работы, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.В Приморье, где 18-20 ноября 2020 года прошел снежный циклон, вводили режим чрезвычайной ситуации. Множество жителей региона, в основном жители Владивостока, оставались без света, тепла и воды. На острове Русском оказались повреждены многие километры электросетей. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря, режим ЧС во Владивостоке и Артеме - 21 декабря.По его словам, вторая и очевидная проблема - это урон, который был нанесен природе. Погибли тысячи деревьев, среди которых представители древних редчайших видов."Мы занимаемся восстановлением с весны, помогают все. Неравнодушные жители и организации, все вместе взялись за общее дело – восстановление зеленых насаждений. Закуплено почти 14 тысяч саженцев, из них больше тысячи высажено. Больше 12 тысяч планируется к высадке осенью. В настоящее время максимально вывезены все обломки веток вдоль дорог, осталось незначительное количество на придомовых территориях", - отметил губернатор.Он добавил, что сейчас Ботаническим садом ДВО РАН проводится обследование деревьев, по итогу будет получено заключение, в котором будет указано, какие деревья необходимо полностью заменить."После чего по этой информации мы сможем планировать, какие еще деревья нам необходимо будет высадить на следующий год", - добавил собеседник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/rosatom-1748277127.html

артем

владивосток

русский (остров)

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артем, владивосток, русский (остров), олег кожемяко, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)