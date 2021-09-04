https://ria.ru/20210904/ekspeditsiya-1748655287.html

Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей

Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей - РИА Новости, 04.09.2021

Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей

Уникальная российская платформа "Северный полюс", на которой планируются экспедиции в Арктике, будет привлекательна для иностранных учёных, так как из-за... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T03:20

2021-09-04T03:20

2021-09-04T03:30

санкт-петербург

владимир путин

адмиралтейские верфи

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

арктика

александр макаров

земля - риа наука

северный ледовитый океан

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Уникальная российская платформа "Северный полюс", на которой планируются экспедиции в Арктике, будет привлекательна для иностранных учёных, так как из-за изменения климата возможностей вмораживания судна в льдину становится все меньше, сказал РИА Новости директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что новая ледостойкая платформа "Северный полюс" может принять международную научную экспедицию в Арктику. Президент добавил, что сейчас станция сооружается в Санкт-Петербурге и будет введена в ближайшие месяцы."Сейчас в получении актуальных научных данных из Арктики заинтересованы все. Можно даже сказать, что от этих данных во многом зависит вектор нашей дальнейшей жизни. Ледостойкая платформа "Северный полюс" строится специально для проведения круглогодичных дрейфов в Северном Ледовитом океане. Это не разовые экспедиции, а постоянное присутствие в высоких широтах. Аналогов платформе в мире нет", - сказал Макаров.Учёный уверен, что многие иностранные коллеги выразят желание участвовать в таких масштабных исследованиях.Росгидромет информировал ранее, что 7 сентября на Адмиралтейских верфях журналистам впервые покажут ход строительства внутренних модулей уникальной самодвижущейся ледостойкой платформы "Северный полюс", которая станет новой базой российских ученых для проведения исследований в Арктике.

https://ria.ru/20210903/arktika-1748486003.html

санкт-петербург

арктика

северный ледовитый океан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, владимир путин, адмиралтейские верфи, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), арктика, александр макаров, земля - риа наука, северный ледовитый океан, восточный экономический форум — 2021 (вэф)