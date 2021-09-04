03:20 04.09.2021 (обновлено: 03:30 04.09.2021)
Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
Директор ААНИИ Макаров: экспедиции в Арктике будут привлекательны для зарубежных ученых
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Уникальная российская платформа "Северный полюс", на которой планируются экспедиции в Арктике, будет привлекательна для иностранных учёных, так как из-за изменения климата возможностей вмораживания судна в льдину становится все меньше, сказал РИА Новости директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что новая ледостойкая платформа "Северный полюс" может принять международную научную экспедицию в Арктику. Президент добавил, что сейчас станция сооружается в Санкт-Петербурге и будет введена в ближайшие месяцы.
"Сейчас в получении актуальных научных данных из Арктики заинтересованы все. Можно даже сказать, что от этих данных во многом зависит вектор нашей дальнейшей жизни. Ледостойкая платформа "Северный полюс" строится специально для проведения круглогодичных дрейфов в Северном Ледовитом океане. Это не разовые экспедиции, а постоянное присутствие в высоких широтах. Аналогов платформе в мире нет", - сказал Макаров.
Учёный уверен, что многие иностранные коллеги выразят желание участвовать в таких масштабных исследованиях.
"У нас большой опыт международного сотрудничества. Отличный пример – международная арктическая экспедиция MOSAiC, где принимали участие наши учёные, а ряд операций обеспечивали российские суда. Тогда немецкое судно Polarstern вмораживалось в льдину для проведения долгосрочных исследований. Но найти надёжный, многолетний лёд в северных широтах с каждым годом становится всё сложнее", - добавил Макаров.
Росгидромет информировал ранее, что 7 сентября на Адмиралтейских верфях журналистам впервые покажут ход строительства внутренних модулей уникальной самодвижущейся ледостойкой платформы "Северный полюс", которая станет новой базой российских ученых для проведения исследований в Арктике.