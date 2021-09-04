Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве
Губернатор Приморского края Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти Приморья на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили свыше 20 соглашений с российскими и иностранными партнерами, в том числе договорились о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту Владивостокской кольцевой автодороги, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Олег Кожемяко.
"В целом заключили свыше 20 соглашений как с российскими, так и с иностранными партнерами. В самых разных важных для края сферах. В их числе, например, соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, о сотрудничестве с ПАО "РусГидро" по развитию электросетевого хозяйства края, о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.рф" и другие соглашения в сферах строительства, энергетики, туризма, социальных проектов, цифровой экономики и так далее", - сказал Кожемяко.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены. Мост входит в проект Владивостокской кольцевой автодороги, который предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока. Также магистраль должна быть соединена с дорогой на острове Русский. Ожидается, что на остров Елены с материковой части Владивостока будет построен небольшой мост на сваях, далее он уйдет на остров Русский. Проект нужен, чтобы разгрузить грузовой поток, в том числе для развития торгового порта и связи этой части Русского острова с городом.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.