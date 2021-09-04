Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/doroga-1748659904.html
Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве
Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.09.2021
Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве
Власти Приморья на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили свыше 20 соглашений с российскими и иностранными партнерами, в том числе договорились о... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:34
2021-09-04T06:34
экономика
владивосток
русский (остров)
владимир путин
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748310553_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_b67501e2f7daadc76d9f3da75debb9d0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти Приморья на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили свыше 20 соглашений с российскими и иностранными партнерами, в том числе договорились о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту Владивостокской кольцевой автодороги, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Олег Кожемяко.Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены. Мост входит в проект Владивостокской кольцевой автодороги, который предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока. Также магистраль должна быть соединена с дорогой на острове Русский. Ожидается, что на остров Елены с материковой части Владивостока будет построен небольшой мост на сваях, далее он уйдет на остров Русский. Проект нужен, чтобы разгрузить грузовой поток, в том числе для развития торгового порта и связи этой части Русского острова с городом.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
владивосток
русский (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748310553_464:0:3195:2048_1920x0_80_0_0_2f9a35e45cb1c008cfb998fc47604c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владивосток, русский (остров), владимир путин, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:34 04.09.2021
 
Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве

Губернатор Приморского края Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти Приморья на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили свыше 20 соглашений с российскими и иностранными партнерами, в том числе договорились о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту Владивостокской кольцевой автодороги, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Олег Кожемяко.

"В целом заключили свыше 20 соглашений как с российскими, так и с иностранными партнерами. В самых разных важных для края сферах. В их числе, например, соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, о сотрудничестве с ПАО "РусГидро" по развитию электросетевого хозяйства края, о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.рф" и другие соглашения в сферах строительства, энергетики, туризма, социальных проектов, цифровой экономики и так далее", - сказал Кожемяко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены. Мост входит в проект Владивостокской кольцевой автодороги, который предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока. Также магистраль должна быть соединена с дорогой на острове Русский. Ожидается, что на остров Елены с материковой части Владивостока будет построен небольшой мост на сваях, далее он уйдет на остров Русский. Проект нужен, чтобы разгрузить грузовой поток, в том числе для развития торгового порта и связи этой части Русского острова с городом.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВладивостокРусский (остров)Владимир ПутинОлег КожемякоДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния