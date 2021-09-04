https://ria.ru/20210904/doroga-1748659904.html

Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве

Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.09.2021

Кожемяко: Приморье и Минвосток договорились о сотрудничестве

Власти Приморья на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили свыше 20 соглашений с российскими и иностранными партнерами, в том числе договорились о... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:34

2021-09-04T06:34

2021-09-04T06:34

экономика

владивосток

русский (остров)

владимир путин

олег кожемяко

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748310553_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_b67501e2f7daadc76d9f3da75debb9d0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти Приморья на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заключили свыше 20 соглашений с российскими и иностранными партнерами, в том числе договорились о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту Владивостокской кольцевой автодороги, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава региона Олег Кожемяко.Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены. Мост входит в проект Владивостокской кольцевой автодороги, который предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока. Также магистраль должна быть соединена с дорогой на острове Русский. Ожидается, что на остров Елены с материковой части Владивостока будет построен небольшой мост на сваях, далее он уйдет на остров Русский. Проект нужен, чтобы разгрузить грузовой поток, в том числе для развития торгового порта и связи этой части Русского острова с городом.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

владивосток

русский (остров)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, русский (остров), владимир путин, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)