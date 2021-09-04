Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке

"Инвестиционная активность и активность в том числе малого бизнеса, во многом экспортоориентированная (на Дальнем Востоке - ред.)… Мы же призываем наших предпринимателей инвестировать, открывать современные производства, а, если логистика не позволяет везти товары, естественно, они задают вопрос – зачем инвестировать, если я не могу вывезти свою продукцию к потребителю за рубеж", - сказал Калинин.