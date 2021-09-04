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Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке
Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2021
Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке
Развитию экспортного направления дальневосточного бизнеса мешают логистические и таможенные проблемы, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:28
2021-09-04T07:28
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
александр калинин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Развитию экспортного направления дальневосточного бизнеса мешают логистические и таможенные проблемы, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.Экспорт товаров дальневосточных компаний, как он отметил, в существенной степени зависит от Азиатско-Тихоокеанского региона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, александр калинин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:28 04.09.2021
 
Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке

Глава "Опора России" Калинин: логистические и таможенные проблемы мешают развитию бизнеса

© РИА Новости / Алексей ФилипповПриморье
Приморье - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Развитию экспортного направления дальневосточного бизнеса мешают логистические и таможенные проблемы, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Инвестиционная активность и активность в том числе малого бизнеса, во многом экспортоориентированная (на Дальнем Востоке - ред.)… Мы же призываем наших предпринимателей инвестировать, открывать современные производства, а, если логистика не позволяет везти товары, естественно, они задают вопрос – зачем инвестировать, если я не могу вывезти свою продукцию к потребителю за рубеж", - сказал Калинин.

Экспорт товаров дальневосточных компаний, как он отметил, в существенной степени зависит от Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Сейчас в порту Владивостока очень много грузов скопилось, то есть они не успевают проходить таможенную обработку. Предприниматели жалуются, это уже касается импорта, что индикативные цены, которые применяются при растаможке товаров на Дальнем Востоке, выше, чем, например, на Северо-Западной таможне. Соответственно, многие потоки тогда переключаются на другие регионы", - добавил собеседник.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университетАлександр КалининВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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