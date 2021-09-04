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Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке
Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2021
Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке
Развитию экспортного направления дальневосточного бизнеса мешают логистические и таможенные проблемы, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:28
2021-09-04T07:28
2021-09-04T07:28
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
александр калинин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Развитию экспортного направления дальневосточного бизнеса мешают логистические и таможенные проблемы, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.Экспорт товаров дальневосточных компаний, как он отметил, в существенной степени зависит от Азиатско-Тихоокеанского региона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, александр калинин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Калинин рассказал, что мешает развитию бизнеса на Дальнем Востоке
Глава "Опора России" Калинин: логистические и таможенные проблемы мешают развитию бизнеса